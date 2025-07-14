ВИДЕО. Известная блогерша поцеловала динамовца. Правда – только картонку

Блогерша Дарья Квиткова растрогала подписчиков романтичным видео с дня рождения.

Подруги подарили ей картонную фигуру возлюбленного — полузащитника «Динамо» Владимира Бражко.

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На видео Дарья обнимает фигуру, целует её и нежно прижимается.

«Меня ждала семья и вот такой сюрприз», — написала она, намекнув, как скучает по любимому.

Позже Квиткова выложила фото в объятиях фигуры: «Хоть тут до плеч достаю», — пошутила она о разнице в росте.