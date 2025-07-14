Другие новости14 июля 2025, 01:36 |
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ВИДЕО. Известная блогерша поцеловала динамовца. Правда – только картонку
Дарья Квиткова скучает по Владимиру Бражко
14 июля 2025, 01:36 |
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Блогерша Дарья Квиткова растрогала подписчиков романтичным видео с дня рождения.
Подруги подарили ей картонную фигуру возлюбленного — полузащитника «Динамо» Владимира Бражко.
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На видео Дарья обнимает фигуру, целует её и нежно прижимается.
«Меня ждала семья и вот такой сюрприз», — написала она, намекнув, как скучает по любимому.
Позже Квиткова выложила фото в объятиях фигуры: «Хоть тут до плеч достаю», — пошутила она о разнице в росте.
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