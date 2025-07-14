13 июля состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ и Челси.

Поединок прошел на стадионе Мэт-Лайф Стедиум в Ист-Резерфорде. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу лондонцев.

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После окончания встречи игроки устроили на поле потасовку. Главный тренер парижан Луис Энрике схватил за горло футболиста пенсионеров Жоао Педро. Бразильский форвард сразу же свалился на газон.

А вот наставник Челси Энцо Мареска активно успокаивал не только своих подопечных, но еще и пытался придержать Джанлуиджи Доннарумму. Мареска также оттолкнул Кристофера Нкунку, который пытался учинить разборки с соперниками.

ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку