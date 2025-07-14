ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
Наставник парижан схватил Жоао Педро за горло после проигранного финала со счетом 0:3
13 июля состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ и Челси.
Поединок прошел на стадионе Мэт-Лайф Стедиум в Ист-Резерфорде. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу лондонцев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После окончания встречи игроки устроили на поле потасовку. Главный тренер парижан Луис Энрике схватил за горло футболиста пенсионеров Жоао Педро. Бразильский форвард сразу же свалился на газон.
А вот наставник Челси Энцо Мареска активно успокаивал не только своих подопечных, но еще и пытался придержать Джанлуиджи Доннарумму. Мареска также оттолкнул Кристофера Нкунку, который пытался учинить разборки с соперниками.
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр выбрал Теренса Кроуфорда
В сезоне 2014/15 футболист из ДР Конго помог киевлянам сделать золотой дубль