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  4. ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 00:50 |
1316
0

ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку

Наставник парижан схватил Жоао Педро за горло после проигранного финала со счетом 0:3

14 июля 2025, 00:50 |
1316
0
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
Getty Images/Global Images Ukraine

13 июля состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ и Челси.

Поединок прошел на стадионе Мэт-Лайф Стедиум в Ист-Резерфорде. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу лондонцев.

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После окончания встречи игроки устроили на поле потасовку. Главный тренер парижан Луис Энрике схватил за горло футболиста пенсионеров Жоао Педро. Бразильский форвард сразу же свалился на газон.

А вот наставник Челси Энцо Мареска активно успокаивал не только своих подопечных, но еще и пытался придержать Джанлуиджи Доннарумму. Мареска также оттолкнул Кристофера Нкунку, который пытался учинить разборки с соперниками.

ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку

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Джанлуиджи Доннарумма фото фотогалерея Луис Энрике ПСЖ Челси Челси - ПСЖ драка Жоао Педро Жункейра Энцо Мареска Кристофер Нкунку
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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