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Уимблдон
12 июля 2025, 20:05 | Обновлено 12 июля 2025, 20:37
1560
2

Известно, сколько заработала Свентек за трофей Уимблдона-2025

12 июля Ига повесила Аманде Анисимовой две баранки и стала чемпионкой мейджора

12 июля 2025, 20:05 | Обновлено 12 июля 2025, 20:37
1560
2
Известно, сколько заработала Свентек за трофей Уимблдона-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

12 июля бывшая первая ракетка мира Ига Свентек завоевала трофей Уимблдонского турнира 2025.

В финале полька разгромила представительницу США Аманду Анисимову. Ига прописала сопернице 6:0, 6:0. Это лишь второй случай в Открытой Эре, когда финальный поединок Grand Slam завершается с таким счетом.

24-летняя Свентек за титул Уимблдона заработала 3 миллиона фунтов стерлинговых – около 4,05 млн долларов. Теперь общая сумма ее призовых на корте составляет 40,5 млн долларов. Аманда забрала чек в £1,520,000.

Для Иги этот трофей стал шестым на мейджорах. Она еще ни разу не проигрывала в решающих поединках на слэмах.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Arera
Четыре миллиона баксов! Так это ты Ига должна меня вести в ресторан!
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