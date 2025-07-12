Известно, сколько заработала Свентек за трофей Уимблдона-2025

12 июля бывшая первая ракетка мира Ига Свентек завоевала трофей Уимблдонского турнира 2025.

В финале полька разгромила представительницу США Аманду Анисимову. Ига прописала сопернице 6:0, 6:0. Это лишь второй случай в Открытой Эре, когда финальный поединок Grand Slam завершается с таким счетом.

24-летняя Свентек за титул Уимблдона заработала 3 миллиона фунтов стерлинговых – около 4,05 млн долларов. Теперь общая сумма ее призовых на корте составляет 40,5 млн долларов. Аманда забрала чек в £1,520,000.

Для Иги этот трофей стал шестым на мейджорах. Она еще ни разу не проигрывала в решающих поединках на слэмах.