Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
Главным фаворитом остался Усман Дембеле
Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 накануне финального матча Клубного чемпионата мира.
Главным фаворитом на награду остался Усман Дембеле, за ним разместилась молодая звезда «Барселоны» – Ламин Ямаль.
Третье место занял Витинья, который кроме треблу с ПСЖ выиграл также Лигу наций со сборной Португалии.
На четвертой строчке оказался Рафинья, а пятое место досталось лучшему бомбардиру АПЛ Мохамеду Салаху из «Ливерпуля».
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанский вингер вполне ожидаемо выделил Лионеля Месси
Итальянский гранд отказался от подписания Александра Зинченко