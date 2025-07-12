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12 июля 2025, 06:13 |
954
1

Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ

Главным фаворитом остался Усман Дембеле

12 июля 2025, 06:13 |
954
1
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
Ballon d'Or

Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 накануне финального матча Клубного чемпионата мира.

Главным фаворитом на награду остался Усман Дембеле, за ним разместилась молодая звезда «Барселоны» – Ламин Ямаль.

Третье место занял Витинья, который кроме треблу с ПСЖ выиграл также Лигу наций со сборной Португалии.

На четвертой строчке оказался Рафинья, а пятое место досталось лучшему бомбардиру АПЛ Мохамеду Салаху из «Ливерпуля».

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025

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Золотой мяч Мохамед Салах Усман Дембеле Рафинья Диас Витинья (ПСЖ) Ламин Ямаль GiveMeSport
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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Anton Dolzhenko27
Рафінья і Вітінья повинні бути вищі за Ямаля!
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