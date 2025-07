Коул Палмер установил ряд рекордов в финале клубного чемпионата мира

В финальном матче клубного чемпионата мира «Челси» победил «ПСЖ» со счетом 3:0.

Главным героем встречи стал Коул Палмер, на счету которого два гола и одна результативная передача.

Нападающий «Челси» имеет уже 9 результативных действий (5 голов, 4 ассиста) в своих последних 7-ми финалах (во всех турнирах).

Палмер стал третьим английским футболистом, который забивал в финале клубного чемпионата мира, а также первым, кто забил дважды:

Также форвард «Челси» впервые в международных соревнованиях забил более одного гола в матче.

Игроки, которые делали дубль в финалах клубного чемпионата мира:

Интересным фактом является то, что Коул Палмер оформил самый быстрый дубль (8 минут) среди английских игроков в международном финале за 60 лет (Алан Сили за «Вест Хэм» за 2 минуты в финале КВН 1964/65).

