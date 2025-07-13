Он был топ-форвардом Динамо. Дьемерси Мбокани завершил карьеру
В сезоне 2014/15 футболист из ДР Конго помог киевлянам сделать золотой дубль
Бывший нападающий сборной ДР Конго и киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани завершил профессиональную карьеру в возрасте 39 лет.
Веб-портал Transfermarkt указал статус игрока как «завершил карьеру».
Мбокани – один из самых ярких форвардов африканского футбола последних десятилетий. Он начал свой путь в родном «Бел’Ор», а затем стал звездой ТП «Мазембе», где забил 67 мячей в 72 матчах.
Его карьера охватила ряд ведущих клубов Европы: «Андерлехт», «Стандард», «Монако», «Вольфсбург», «Норвич», «Халл Сити», киевское «Динамо».
В составе «бело-синих» Мбокани провел всего 77 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 гол и отдал 14 результативных передач. В сезоне 2014/15 он помог киевлянам оформить золотой дубль – чемпионство и Кубок Украины.
Всего на клубном уровне Дьемерси провел 479 официальных поединков, в которых отличился 208 голами. На международном уровне – 49 матчей и 22 мяча за сборную ДР Конго, с которой он завоевал бронзу Кубка африканских наций 2015 года.
Последним клубом в карьере нападающего был армянский «Ноа», за который он сыграл в сезоне 2023/24.
🏆 Самые яркие достижения Дьемерси Мбокани:
- Победитель чемпионата Украины (2014/15)
- Обладатель Кубка Украины (2013/14, 2014/15)
- Многократный чемпион Бельгии (2006/07, 2011/12, 2012/13, 2007/08, 2008/09)
- Обладатель Кубка Бельгии (2019/20)
- Обладатель Суперкубка Бельгии (2009, 2012)
- Победитель чемпионата Кувейта (2021/22)
- Бронза Кубка африканских наций (2015)
- Лучший бомбардир Кубка африканских наций (2015)
⚽️ Клубы за карьеру:
- Бел’Ор (2004), ТП Мазембе (2005–2007), Андерлехт (2006–2007), Стандард (2007–2010), Монако (2010–2011), Вольфсбург (2011), Андерлехт (2011–2013), Динамо Киев (2013–2018), Норвич Сити (2015–2016), Халл Сити (2016–2017), Антверпен (2018–2021), Кувейт СК (2021–2022), Беверен (2022–2023), Ноа (2023–2024)
📸 Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Решающий поединок состоится 13 июля и начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву
Вы будете удивлены, но у Дезире до сих пор нет личного контракта с каким-либо спортивным брендом