Он был топ-форвардом Динамо. Дьемерси Мбокани завершил карьеру

Бывший нападающий сборной ДР Конго и киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани завершил профессиональную карьеру в возрасте 39 лет.

Веб-портал Transfermarkt указал статус игрока как «завершил карьеру».

Мбокани – один из самых ярких форвардов африканского футбола последних десятилетий. Он начал свой путь в родном «Бел’Ор», а затем стал звездой ТП «Мазембе», где забил 67 мячей в 72 матчах.

Его карьера охватила ряд ведущих клубов Европы: «Андерлехт», «Стандард», «Монако», «Вольфсбург», «Норвич», «Халл Сити», киевское «Динамо».

В составе «бело-синих» Мбокани провел всего 77 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 гол и отдал 14 результативных передач. В сезоне 2014/15 он помог киевлянам оформить золотой дубль – чемпионство и Кубок Украины.

Всего на клубном уровне Дьемерси провел 479 официальных поединков, в которых отличился 208 голами. На международном уровне – 49 матчей и 22 мяча за сборную ДР Конго, с которой он завоевал бронзу Кубка африканских наций 2015 года.

Последним клубом в карьере нападающего был армянский «Ноа», за который он сыграл в сезоне 2023/24.

🏆 Самые яркие достижения Дьемерси Мбокани:

Победитель чемпионата Украины (2014/15)

Обладатель Кубка Украины (2013/14, 2014/15)

Многократный чемпион Бельгии (2006/07, 2011/12, 2012/13, 2007/08, 2008/09)

Обладатель Кубка Бельгии (2019/20)

Обладатель Суперкубка Бельгии (2009, 2012)

Победитель чемпионата Кувейта (2021/22)

Бронза Кубка африканских наций (2015)

Лучший бомбардир Кубка африканских наций (2015)

⚽️ Клубы за карьеру:

Бел’Ор (2004), ТП Мазембе (2005–2007), Андерлехт (2006–2007), Стандард (2007–2010), Монако (2010–2011), Вольфсбург (2011), Андерлехт (2011–2013), Динамо Киев (2013–2018), Норвич Сити (2015–2016), Халл Сити (2016–2017), Антверпен (2018–2021), Кувейт СК (2021–2022), Беверен (2022–2023), Ноа (2023–2024)

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