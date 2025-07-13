Сколько заработали Свитолина и другие украинки на Уимблдоне-2025?

13 июля завершились все матчи Уимблдонского турнира 2025 в женском одиночном разряде.

В финале польская теннисистка Ига Свентек добыла разгромную победу над американкой Амандой Анисимовой со счетом 6:0, 6:0 и заработала 3 миллиона фунтов стерлингов призовых. Аманда получила £1,520,000.

Украину в одиночке травяного мейджора в Лондоне представили шесть теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова и Дарья Снигур.

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Дальше всех прошли Свитолина и Ястремская. Элина и Даяна добрались до 1/16 финала. Их призовые составили £240,000.

Стародубцева сумела одержать одну победу. Юлия покинула мейджор во втором круге и заработала £99,000.

Костюк вылетела с британского слэма в первом же раунде. Ее чек составил £66,000. Олейникова и Снигур выступили в квалификации. Александра завершила выступления в четвертьфинале отбора (£15,500), а Дарья – в полуфинале (£26,000).

В парном разряде сыграли сразу пять украинок: Людмила Киченок, Надежда Киченок и Юлия Стародубцева, Марта Костюк, Даяна Ястремская.

Людмила вместе с Эллен Перес покинула Уимблдона в 1/8 финала. Их призовые составили £43,750 (£21,875 для каждой).

Надежда и Стародубцева, как и Ястремская со своей напарницей Бибианой Схофс, вылетели в 1/32 финала. Каждая из украинок заработала по £8,250.

Костюк и Елена-Габриэла Русе во втором раунде потерпели поражение от будущих финалисток Се Шувэй и Алены Остапенко. Марта к своим призовым за одиночку добавила еще £13,000.