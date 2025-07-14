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  4. ВИДЕО. ПСЖ доигрывал финал в меньшинстве. Невеш схватил Кукурелью за волосы
Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 01:43 |
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ВИДЕО. ПСЖ доигрывал финал в меньшинстве. Невеш схватил Кукурелью за волосы

На 85-й минуте арбитр показал красную карточку Жоау за грубое нарушение правил

14 июля 2025, 01:43 |
71
0
ВИДЕО. ПСЖ доигрывал финал в меньшинстве. Невеш схватил Кукурелью за волосы
Getty Images/Global Images Ukraine

13 июля состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ и Челси.

Поединок прошел на стадионе Мэт-Лайф Стедиум в Ист-Резерфорде. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу лондонцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Парижане доигрывали встречу в меньшинстве. На 85-й минуте арбитр удалил Жоау Невеша.

Судья показал красную карточку португальцу за то, что тот потянул за волосы Марка Кукурелью.

ВИДЕО. ПСЖ доигрывал финал в меньшинстве. Невеш схватил Кукурелью за волосы

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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