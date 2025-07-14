ВИДЕО. ПСЖ доигрывал финал в меньшинстве. Невеш схватил Кукурелью за волосы
На 85-й минуте арбитр показал красную карточку Жоау за грубое нарушение правил
13 июля состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ и Челси.
Поединок прошел на стадионе Мэт-Лайф Стедиум в Ист-Резерфорде. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу лондонцев.
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Парижане доигрывали встречу в меньшинстве. На 85-й минуте арбитр удалил Жоау Невеша.
Судья показал красную карточку португальцу за то, что тот потянул за волосы Марка Кукурелью.
ВИДЕО. ПСЖ доигрывал финал в меньшинстве. Невеш схватил Кукурелью за волосы
JOÃO NEVES SENT OFF! 🟥— DAZN Football (@DAZNFootball) July 13, 2025
PSG down to 10 in the final minutes of the match.
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