13 июля состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ и Челси.

Поединок прошел на стадионе Мэт-Лайф Стедиум в Ист-Резерфорде. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу лондонцев.

Парижане доигрывали встречу в меньшинстве. На 85-й минуте арбитр удалил Жоау Невеша.

Судья показал красную карточку португальцу за то, что тот потянул за волосы Марка Кукурелью.

ВИДЕО. ПСЖ доигрывал финал в меньшинстве. Невеш схватил Кукурелью за волосы

