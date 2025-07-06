Экс-игрок сборной Украины Евгений Селезнев забил 8 мячей в товарищеском матче по мини-футболу.

В субботу, 6 июля, в Центральном парке Винницы в рамках фестиваля «Кубок Активных» состоялся матч по мини-футболу между молодыми футболистами «Нивы» Винница и командой звезд украинского футбола.

В состав звездной команды вошли известные игроки: Артур Загорулько, Антон Власенко и знаменитый нападающий национальной сборной Украины Евгений Селезнев. Именно Селезнев стал главным героем встречи, забив 8 мячей. В итоге команда мастеров одержала победу со счетом 12:10.

Матч звезд стал кульминацией спортивной программы двухдневного фестиваля (5–6 июля), который также включал доджбол, флорбол, регби-5 и панна-футбол. Вход на все мероприятия был свободным, а зрители получили возможность увидеть футболистов в неформальной обстановке и пообщаться с ними.

ВИДЕО. Евгений Селезнев забил 8 мячей в товарищеском матче в Виннице

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