Экс-звезда Ливерпуля выбрал новый клуб. Он переедет в катарскую лигу
Роберто Фирмино находится в шаге от перехода в «Аль-Сада»
33-летний нападающий Роберто Фирмино в ближайшее время покинет расположение «Аль-Ахли», несмотря на действие контракта до лета 2026 года.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, известный футболист продолжит карьеру в катарском клубе «Аль-Садд».
Фирмино уже договорился с новым клубом об условиях контракта.
Роберто выступал за «Аль-Ахли» на протяжении последних двух сезонов. На счету нападающего 65 матчей, 21 гол и 17 результативных передач.
🚨🇶🇦 Roberto Firmino to Al Sadd, here we go! Deal done for former Liverpool star to leave Al Ahli and join Qatari side Al Sadd.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2025
It’s over between Firmino and Al Ahli after winning the Asian Champions League.
New chapter ready as agreement has been sealed with Al Sadd. 🇧🇷 pic.twitter.com/lzHJdPxZsZ
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