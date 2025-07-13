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13 июля 2025, 09:51 | Обновлено 13 июля 2025, 10:44
672
0

Экс-звезда Ливерпуля выбрал новый клуб. Он переедет в катарскую лигу

Роберто Фирмино находится в шаге от перехода в «Аль-Сада»

13 июля 2025, 09:51 | Обновлено 13 июля 2025, 10:44
672
0
Экс-звезда Ливерпуля выбрал новый клуб. Он переедет в катарскую лигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

33-летний нападающий Роберто Фирмино в ближайшее время покинет расположение «Аль-Ахли», несмотря на действие контракта до лета 2026 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, известный футболист продолжит карьеру в катарском клубе «Аль-Садд».

Фирмино уже договорился с новым клубом об условиях контракта.

Роберто выступал за «Аль-Ахли» на протяжении последних двух сезонов. На счету нападающего 65 матчей, 21 гол и 17 результативных передач.

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Роберто Фирмино Аль-Садд чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат Катара по футболу Аль-Ахли Джидда трансферы Фабрицио Романо
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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