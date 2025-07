Экс-звезда Ливерпуля выбрал новый клуб. Он переедет в катарскую лигу

33-летний нападающий Роберто Фирмино в ближайшее время покинет расположение «Аль-Ахли», несмотря на действие контракта до лета 2026 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, известный футболист продолжит карьеру в катарском клубе «Аль-Садд».

Фирмино уже договорился с новым клубом об условиях контракта.

Роберто выступал за «Аль-Ахли» на протяжении последних двух сезонов. На счету нападающего 65 матчей, 21 гол и 17 результативных передач.

