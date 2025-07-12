Месси хочет перейти в сильный клуб. Есть один вариант, и это не Барса
Аргентинца заманивает «Аль-Ахли»
Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси готовится покинуть «Интер» Майами. Аргентинец хочет перейти в более сильную команду для того, чтобы поддерживать форму перед стартом чемпионата мира 2026.
По информации GiveMeSport, Месси ведет активные переговоры с одним из самых статусных клубов Саудовской Аравии «Аль-Ахли». Источник отмечает, что вероятность перехода Месси в этот клуб достаточно высока.
Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ига менее чем за час уничтожила Аманду в финале травяного мейджора в Лондоне
Илья может оказаться в «Ньюкасле»