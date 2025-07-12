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  4. Месси хочет перейти в сильный клуб. Есть один вариант, и это не Барса
Major League Soccer
12 июля 2025, 22:41 |
1826
1

Месси хочет перейти в сильный клуб. Есть один вариант, и это не Барса

Аргентинца заманивает «Аль-Ахли»

12 июля 2025, 22:41 |
1826
1
Месси хочет перейти в сильный клуб. Есть один вариант, и это не Барса
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси готовится покинуть «Интер» Майами. Аргентинец хочет перейти в более сильную команду для того, чтобы поддерживать форму перед стартом чемпионата мира 2026.

По информации GiveMeSport, Месси ведет активные переговоры с одним из самых статусных клубов Саудовской Аравии «Аль-Ахли». Источник отмечает, что вероятность перехода Месси в этот клуб достаточно высока.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.

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Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Та буде він грати за збірну на ЧС. Якщо, звісно, не буде травми
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