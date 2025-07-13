Отпускать не планируют. ПСЖ обсудит новый контракт с важным игроком
Клуб желает подписать новое соглашение с Брэдли Баркола
ПСЖ принял решение продлить контракт с 22-летним вингером Брэдли Баркола.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны планируют обсудить новое соглашение после завершения клубного чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что в услугах Брэдли заинтересована «Барселона».
Баркола имеет на своем счету 102 поединка в составе ПСЖ, в которых футболист оформил 26 голов и отдал 30 ассистов.
🚨🔴🔵 Bradley Barcola’s new deal at Paris Saint-Germain will be discussed in the next weeks as part of the plans.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2025
The whole PSG management and staff wanted him to stay since day one of the summer window. pic.twitter.com/wpgMSKxCuV
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