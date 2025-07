Отпускать не планируют. ПСЖ обсудит новый контракт с важным игроком

ПСЖ принял решение продлить контракт с 22-летним вингером Брэдли Баркола.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны планируют обсудить новое соглашение после завершения клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что в услугах Брэдли заинтересована «Барселона».

Баркола имеет на своем счету 102 поединка в составе ПСЖ, в которых футболист оформил 26 голов и отдал 30 ассистов.

🚨🔴🔵 Bradley Barcola’s new deal at Paris Saint-Germain will be discussed in the next weeks as part of the plans.



The whole PSG management and staff wanted him to stay since day one of the summer window. pic.twitter.com/wpgMSKxCuV