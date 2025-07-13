Отпускать не планируют. ПСЖ обсудит новый контракт с важным игроком

ПСЖ принял решение продлить контракт с 22-летним вингером Брэдли Баркола.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны планируют обсудить новое соглашение после завершения клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что в услугах Брэдли заинтересована «Барселона».

Баркола имеет на своем счету 102 поединка в составе ПСЖ, в которых футболист оформил 26 голов и отдал 30 ассистов.