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Франция
13 июля 2025, 11:15 | Обновлено 13 июля 2025, 11:17
607
0

Отпускать не планируют. ПСЖ обсудит новый контракт с важным игроком

Клуб желает подписать новое соглашение с Брэдли Баркола

13 июля 2025, 11:15 | Обновлено 13 июля 2025, 11:17
607
0
Отпускать не планируют. ПСЖ обсудит новый контракт с важным игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола

ПСЖ принял решение продлить контракт с 22-летним вингером Брэдли Баркола.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны планируют обсудить новое соглашение после завершения клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что в услугах Брэдли заинтересована «Барселона».

Баркола имеет на своем счету 102 поединка в составе ПСЖ, в которых футболист оформил 26 голов и отдал 30 ассистов.

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ПСЖ Брэдли Баркола чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) продление контракта Фабрицио Романо
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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