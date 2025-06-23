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  4. Барселона хочет купить звезду, которая зажигает в ЛЧ. Цена – 80 млн евро
Испания
23 июня 2025, 03:27 |
91
0

Барселона хочет купить звезду, которая зажигает в ЛЧ. Цена – 80 млн евро

Брэдли Баркола заинтересовал «Барселону»

23 июня 2025, 03:27 |
91
0
Барселона хочет купить звезду, которая зажигает в ЛЧ. Цена – 80 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола

Каталонская «Барселона» настроена усилить нападение в летнее трансферное окно.

По информации авторитетного издания Elnacional, каталонцы сделали приоритетным трансфер талантливого вингера «ПСЖ» Брэдли Баркола. Сам футболист уже сообщил руководству парижан о своих намерениях перейти в «Барселону».

«ПСЖ» рассчитывает заработать за трансфер Баркола 80 миллионов евро. В этом сезоне на счету француза 51 матч, 18 голов и 17 ассистов. Ранее сообщалось, что Флик принял решение по трансферу Неймара.

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Брэдли Баркола Барселона ПСЖ трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 трансферы
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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