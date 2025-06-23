Барселона хочет купить звезду, которая зажигает в ЛЧ. Цена – 80 млн евро
Брэдли Баркола заинтересовал «Барселону»
Каталонская «Барселона» настроена усилить нападение в летнее трансферное окно.
По информации авторитетного издания Elnacional, каталонцы сделали приоритетным трансфер талантливого вингера «ПСЖ» Брэдли Баркола. Сам футболист уже сообщил руководству парижан о своих намерениях перейти в «Барселону».
«ПСЖ» рассчитывает заработать за трансфер Баркола 80 миллионов евро. В этом сезоне на счету француза 51 матч, 18 голов и 17 ассистов. Ранее сообщалось, что Флик принял решение по трансферу Неймара.
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