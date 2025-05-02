Испания02 мая 2025, 14:25 | Обновлено 02 мая 2025, 14:26
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Флик принял решение по трансферу Неймара
Немецкий коуч не хочет видеть бразильца в команде
02 мая 2025, 14:25 | Обновлено 02 мая 2025, 14:26
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Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик принял решение по трансферу бразильского вингера «Сантоса» Неймара, сообщает Fichajes.
По информации источника, 59-летний специалист не хочет видеть в команде 33-летнего футболиста.
В тоже время сам бразилец намерен вернуться в европейский футбол. С 2013 по 2017 год Неймар выступал за «Барселону».
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» представила коллаборацию с Трэвисом Скоттом.
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Комментарии 2
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чому на цьому сайті лише другий раз інфа про ставлення Фліка до Неймара?
Нащо Неймар взагалі комусь з топкоманд потрібен. Вічно травмований, а зп величезна. Хіба що як маркетинговий хід
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