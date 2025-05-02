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Испания
02 мая 2025, 14:25 | Обновлено 02 мая 2025, 14:26
2255
2

Флик принял решение по трансферу Неймара

Немецкий коуч не хочет видеть бразильца в команде

02 мая 2025, 14:25 | Обновлено 02 мая 2025, 14:26
2255
2
Флик принял решение по трансферу Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик принял решение по трансферу бразильского вингера «Сантоса» Неймара, сообщает Fichajes.

По информации источника, 59-летний специалист не хочет видеть в команде 33-летнего футболиста.

В тоже время сам бразилец намерен вернуться в европейский футбол. С 2013 по 2017 год Неймар выступал за «Барселону».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» представила коллаборацию с Трэвисом Скоттом.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Burevestnik
чому на цьому сайті лише другий раз інфа про ставлення Фліка до Неймара?
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ivankondrat96
Нащо Неймар взагалі комусь з топкоманд потрібен. Вічно травмований, а зп величезна. Хіба що як маркетинговий хід
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