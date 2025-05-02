Флик принял решение по трансферу Неймара

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик принял решение по трансферу бразильского вингера «Сантоса» Неймара, сообщает Fichajes.

По информации источника, 59-летний специалист не хочет видеть в команде 33-летнего футболиста.

В тоже время сам бразилец намерен вернуться в европейский футбол. С 2013 по 2017 год Неймар выступал за «Барселону».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» представила коллаборацию с Трэвисом Скоттом.