Барселона представила коллаборацию с Трэвисом Скоттом

Каталонская «Барселона» представила коллаборацию с известным американским репером Трэвисом Скоттом.

Теперь на футболках каталонского гранда будет красоваться надпись Cactus Jack.

В данных футболках игроки испанского клуба выйдут на Эль-Классико, которое состоится 11 мая. Также логотип будет на футболках женской команды «сине-гранатовых» во время матч с «Атлетик» Бильбао.

Сам Трэвис Скотт выступит в Барселоне 10 мая, за день до матча с «Реалом».