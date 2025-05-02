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Испания
02 мая 2025, 12:26 | Обновлено 02 мая 2025, 12:28
172
0

Барселона представила коллаборацию с Трэвисом Скоттом

Испанский гранд слегка обновил свою форму

02 мая 2025, 12:26 | Обновлено 02 мая 2025, 12:28
172
0
Барселона представила коллаборацию с Трэвисом Скоттом
ФК Барселона

Каталонская «Барселона» представила коллаборацию с известным американским репером Трэвисом Скоттом.

Теперь на футболках каталонского гранда будет красоваться надпись Cactus Jack.

В данных футболках игроки испанского клуба выйдут на Эль-Классико, которое состоится 11 мая. Также логотип будет на футболках женской команды «сине-гранатовых» во время матч с «Атлетик» Бильбао.

Сам Трэвис Скотт выступит в Барселоне 10 мая, за день до матча с «Реалом».

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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