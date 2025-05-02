Барселона представила коллаборацию с Трэвисом Скоттом
Испанский гранд слегка обновил свою форму
Каталонская «Барселона» представила коллаборацию с известным американским репером Трэвисом Скоттом.
Теперь на футболках каталонского гранда будет красоваться надпись Cactus Jack.
В данных футболках игроки испанского клуба выйдут на Эль-Классико, которое состоится 11 мая. Также логотип будет на футболках женской команды «сине-гранатовых» во время матч с «Атлетик» Бильбао.
Сам Трэвис Скотт выступит в Барселоне 10 мая, за день до матча с «Реалом».
Más que una equipación. Más que un partido. 𝙁𝙡𝙖𝙢𝙚 𝙤𝙣.— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 2, 2025
Barça x @spotify x @trvisXX 🌵 pic.twitter.com/xPYYO20qhJ
Kounde x @trvisXX. Nombra una mejor dupla 🤌@spotify 🌵 pic.twitter.com/qflJ70fV6L— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 2, 2025
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