Гвардиола одобрил трансфер звезды. Барселона хочет от него избавиться
Марк-Андре тер Штеген готовится покинуть клуб
Каталонская «Барселона» указала на дверь звездному вратарю Марка-Андре тер Штегену, ему на замену уже купили Жоана Гарсию.
По информации испанских СМИ, вратаря предложили купить «Манчестер Сити» и наставник англичан Пеп Гвардиола уже дал свое согласие.
Гвардиола в последнее время не в восторге от игры основного вратаря Эдерсона, кроме этого бразилец уже этим летом может продолжить карьеру в одном из клубов чемпионата Саудовской Аравии.
Ожидается, что «Барселона» продаст вратаря за 10-15 миллионов евро. Ранее наставник «кулес» Флик указал на дверь аж четырем игрокам «Барселоны».
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