Гвардиола одобрил трансфер звезды. Барселона хочет от него избавиться

Каталонская «Барселона» указала на дверь звездному вратарю Марка-Андре тер Штегену, ему на замену уже купили Жоана Гарсию.

По информации испанских СМИ, вратаря предложили купить «Манчестер Сити» и наставник англичан Пеп Гвардиола уже дал свое согласие.

Гвардиола в последнее время не в восторге от игры основного вратаря Эдерсона, кроме этого бразилец уже этим летом может продолжить карьеру в одном из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

Ожидается, что «Барселона» продаст вратаря за 10-15 миллионов евро. Ранее наставник «кулес» Флик указал на дверь аж четырем игрокам «Барселоны».