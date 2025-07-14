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  4. Гвардиола одобрил трансфер звезды. Барселона хочет от него избавиться
Испания
14 июля 2025, 01:16 |
260
0

Гвардиола одобрил трансфер звезды. Барселона хочет от него избавиться

Марк-Андре тер Штеген готовится покинуть клуб

14 июля 2025, 01:16 |
260
0
Гвардиола одобрил трансфер звезды. Барселона хочет от него избавиться
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Каталонская «Барселона» указала на дверь звездному вратарю Марка-Андре тер Штегену, ему на замену уже купили Жоана Гарсию.

По информации испанских СМИ, вратаря предложили купить «Манчестер Сити» и наставник англичан Пеп Гвардиола уже дал свое согласие.

Гвардиола в последнее время не в восторге от игры основного вратаря Эдерсона, кроме этого бразилец уже этим летом может продолжить карьеру в одном из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

Ожидается, что «Барселона» продаст вратаря за 10-15 миллионов евро. Ранее наставник «кулес» Флик указал на дверь аж четырем игрокам «Барселоны».

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Барселона трансферы Пеп Гвардиола Манчестер Сити Марк-Андре тер Штеген трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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