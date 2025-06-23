Флик указал на дверь аж четырем игрокам Барселоны
Тренер определил, какие игроки ему не нужны
Каталонская «Барселона» планирует усиление на летнее трансферное окно 2025 года.
Для осуществления входных трансферов «Барселоне» нужно продать ряд игроков из нынешнего состава. Наставник клуба Ганс-Дитер Флик определил, какие футболисты ему не нужны в клубе. Наставник рассчитывает на продажу некогда перспективного нападающего Ансу Фати, хавбеков Ориоль Ромеу и Пабло Торре и вратаря Иньяки Пеньи.
Каталонцы уже активно работают над трансферами вышеуказанных игроков.
Ранее легенда «Реала» Тони Кроос высказался о главном тренере «Барселоны» Гансе-Дитере Флике.
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