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  4. Флик указал на дверь аж четырем игрокам Барселоны
Испания
23 июня 2025, 00:40 |
217
0

Флик указал на дверь аж четырем игрокам Барселоны

Тренер определил, какие игроки ему не нужны

23 июня 2025, 00:40 |
217
0
Флик указал на дверь аж четырем игрокам Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

Каталонская «Барселона» планирует усиление на летнее трансферное окно 2025 года.

Для осуществления входных трансферов «Барселоне» нужно продать ряд игроков из нынешнего состава. Наставник клуба Ганс-Дитер Флик определил, какие футболисты ему не нужны в клубе. Наставник рассчитывает на продажу некогда перспективного нападающего Ансу Фати, хавбеков Ориоль Ромеу и Пабло Торре и вратаря Иньяки Пеньи.

Каталонцы уже активно работают над трансферами вышеуказанных игроков.

Ранее легенда «Реала» Тони Кроос высказался о главном тренере «Барселоны» Гансе-Дитере Флике.

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Ханс-Дитер Флик Ансу Фати Ориоль Ромеу Пабло Торре Иньяки Пенья Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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