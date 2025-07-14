Вне конкуренции. Назван лучший игрока финала КЧМ между Челси и ПСЖ
Коул Палмер заслужил признания благодаря дублю и ассисту
В воскресенье, 13 июля, состоялся финал клубного чемпионата мира между лондонским «Челси» и «ПСЖ».
Встречу принимал «Мэтлайф Стедиум» в Ист-Резерфорд. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
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Английский клуб добыл победу со счетом 3:0 и стал победителем турнира.
Лучшим игроком матча был признан английский полузащитник «Челси» Коул Палмер. На его счету дубль и ассист.
За весь турнир Коул провел 6 матчей, в которых отличился 3 голами и 2 ассистами.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» разгромил «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира.
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