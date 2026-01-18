Челси договорился о контракте с защитником. За него просят 65 млн евро

Лондонский «Челси» интересуется французским центральным защитником «Ренна» Жереми Жаке, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «синие» уже согласовали условия контракта с 20-летним футболистом, но переговоры между клубами продолжаются. «Ренн» хочет получить 65 миллионов евро за своего игрока, предложение «Челси» пока меньше.

В сезоне 2025/26 Жереми Жаке провел 17 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» сделал предложение Андрею Лунину.