  Челси договорился о контракте с защитником. За него просят 65 млн евро
Англия
18 января 2026, 16:41
Жереми Жаке может покинуть Ренн

Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Жаке

Лондонский «Челси» интересуется французским центральным защитником «Ренна» Жереми Жаке, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «синие» уже согласовали условия контракта с 20-летним футболистом, но переговоры между клубами продолжаются. «Ренн» хочет получить 65 миллионов евро за своего игрока, предложение «Челси» пока меньше.

В сезоне 2025/26 Жереми Жаке провел 17 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» сделал предложение Андрею Лунину.

Дмитрий Вус
