Челси договорился о контракте с защитником. За него просят 65 млн евро
Жереми Жаке может покинуть Ренн
Лондонский «Челси» интересуется французским центральным защитником «Ренна» Жереми Жаке, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «синие» уже согласовали условия контракта с 20-летним футболистом, но переговоры между клубами продолжаются. «Ренн» хочет получить 65 миллионов евро за своего игрока, предложение «Челси» пока меньше.
В сезоне 2025/26 Жереми Жаке провел 17 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Челси» сделал предложение Андрею Лунину.
