Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Милевский объяснил, почему подрался с бывшим игроком Динамо Рыбалкой
Украина. Премьер лига
18 января 2026, 23:22 |
Милевский объяснил, почему подрался с бывшим игроком Динамо Рыбалкой

Между обоими произошел конфликт во время матча медиалиги

Милевский объяснил, почему подрался с бывшим игроком Динамо Рыбалкой
Instagram. Артем Милевский

Бывшие игроки киевского «Динамо» Сергей Рыбалка и Артем Милевский оказались в центре скандала во время матча медиалиги. Неприятный инцидент произошел в поединке между командами Ruh Media Team и Ignis. Сначала между футболистами возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку.

Момент попал на видео и быстро разлетелся по соцсетям. Успокаивать Рыбалку и Милевского пришлось партнерам по командам. После игры Артем Милевский, выступающий за Ignis, прокомментировал ситуацию, отметив, что эмоции взяли верх.

«Если честно, это все так спонтанно получилось. Кажется, все без синяков. Головы на месте. Это все из-за эмоций», – сказал Милевский.

Динамо Киев драка Артем Милевский Сергей Рыбалка IGNIS медиафутбол Ruh Media Team
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
