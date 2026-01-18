«Он – одна из причин». Моуриньо расхвалил Судакова за матч с Риу Аве

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо оценил игру украинского полузащитника своей команды Георгия Судакова в матче 18-го тура чемпионата Португалии с «Риу Аве» (2:0).

«Он много раз играл на этой позиции (центрального полузащитника - прим.). Даже когда он играет слева, цель всегда заключается в том, чтобы двигаться в зоны, где он чувствует себя комфортно. Он провел хороший матч и был одной из причин хорошей игры команды.

Но ему нужно больше забивать, быть более практичным в завершающих пасах, результативных передачах и ударах. Сегодня он был трудолюбивым, действовал разумно и решительно в организации командной игры. Но я доволен всеми, кто вышел на поле», - сказал Моуриньо Sport TV.

Ранее тренер «Порту» Франческо Фариоли назвал игру Судакова фантастической.