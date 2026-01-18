Финал КАН. Браим Диас не забил пенальти, игра перешла в овертаймы
Сенегальцы протестовали против решения судей и даже хотели покинуть поле.
18 января в 21:00 проходит финальный матч Кубка африканских наций.
Сенегал и Марокко играют на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.
В компенсированное время при счете 0:0 был назначен пенальти для Марокко.
Фанаты сборной Сенегала устроили беспорядки на трибунах.
Затем Садио Мане уговорил партнеров по команде продолжить игру,
На 90+24 минуте Браим Диас не забив пенальти, игра перешла в овертаймы
