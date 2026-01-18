Финал КАН. Браим Диас не забил пенальти, игра перешла в овертаймы

18 января в 21:00 проходит финальный матч Кубка африканских наций.

Сенегал и Марокко играют на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В компенсированное время при счете 0:0 был назначен пенальти для Марокко.

Сенегальские футболисты протестовали против решения судей и даже хотели покинуть поле.

Фанаты сборной Сенегала устроили беспорядки на трибунах.

Затем Садио Мане уговорил партнеров по команде продолжить игру,

На 90+24 минуте Браим Диас не забив пенальти, игра перешла в овертаймы