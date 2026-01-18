Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Финал КАН. Браим Диас не забил пенальти, игра перешла в овертаймы
Кубок африканских наций
18 января 2026, 23:23 | Обновлено 18 января 2026, 23:27
536
0

Финал КАН. Браим Диас не забил пенальти, игра перешла в овертаймы

Сенегальцы протестовали против решения судей и даже хотели покинуть поле.

18 января 2026, 23:23 | Обновлено 18 января 2026, 23:27
536
0
Финал КАН. Браим Диас не забил пенальти, игра перешла в овертаймы
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января в 21:00 проходит финальный матч Кубка африканских наций.

Сенегал и Марокко играют на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В компенсированное время при счете 0:0 был назначен пенальти для Марокко.

Сенегальские футболисты протестовали против решения судей и даже хотели покинуть поле.

Фанаты сборной Сенегала устроили беспорядки на трибунах.

Затем Садио Мане уговорил партнеров по команде продолжить игру,

На 90+24 минуте Браим Диас не забив пенальти, игра перешла в овертаймы

По теме:
Реал Сосьедад – Барселона – 2:1. Фиаско каталонцев. Видео голов и обзор
Сенегал – Марокко – 1:0 (д.в.) Скандальный финал КАН. Видео гола и обзор
Невероятный камбек Словении и легкая победа Дании. Результаты ЧЕ-2026
сборная Марокко по футболу беспорядки сборная Сенегала по футболу скандал Садио Мане Браим Диас Кубок африканских наций пенальти видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Футбол | 18 января 2026, 09:41 2
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»

Тренер – об усилении каталонского клуба

Динамо играет с очень большим грузом, которого нет у других клубов
Футбол | 18 января 2026, 22:55 0
Динамо играет с очень большим грузом, которого нет у других клубов
Динамо играет с очень большим грузом, которого нет у других клубов

Мацей Кендзерек рассказал о работе в условиях войны

Жакемо пояснила, как ей удалось переиграть Костюк на старте Australian Open
Теннис | 18.01.2026, 17:41
Жакемо пояснила, как ей удалось переиграть Костюк на старте Australian Open
Жакемо пояснила, как ей удалось переиграть Костюк на старте Australian Open
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
Футбол | 18.01.2026, 13:51
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Футбол | 18.01.2026, 18:52
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
18.01.2026, 10:13 18
Футбол
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
18.01.2026, 19:44 66
Футбол
Реал получил ответ от Зидана после предложения возглавить клуб
Реал получил ответ от Зидана после предложения возглавить клуб
17.01.2026, 07:02 3
Футбол
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
17.01.2026, 09:42 1
Бокс
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
17.01.2026, 11:44 4
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 58
Футбол
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем