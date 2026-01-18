Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Скандал в финале КАН. Главный тренер сборной Сенегала увел команду с поля
Кубок африканских наций
18 января 2026, 23:09 | Обновлено 19 января 2026, 00:13
Скандал в финале КАН. Главный тренер сборной Сенегала увел команду с поля

В компенсированное время назначен пенальти для Марокко, это повлекло беспорядки на трибунах

18 января 2026, 23:09 | Обновлено 19 января 2026, 00:13
Скандал в финале КАН. Главный тренер сборной Сенегала увел команду с поля
Getty Images/Global Images Ukraine

Скандал произошел в финале Кубка африканских наций в Рабате, столице Марокко.

Главный тренер сборной Сенегала забрал команду с поля.

В компенсированное время при счете 0:0 был назначен пенальти для Марокко.

Фанаты сборной Сенегала устроили беспорядки на трибунах.

18 января в 21.00 проходит финальный матч Кубка африканских наций.

Сенегал и Марокко играют на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.

Обновлено. Садио Мане уговорил партнеров по команде продолжить игру, Браим Диас не забил пенальти. Игра перешла в овертаймы.

Фотогалерея

Кубок африканских наций сборная Марокко по футболу сборная Сенегала по футболу скандал беспорядки Садио Мане Браим Диас пенальти видео голов и обзор судейство
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dfkbvj
Коментатори на Мегого це рідкісні валянки - то Пулісік, то у Папу Гуйе називають Пап Гей, де цих тупаків понабирали???
Ответить
+4
Andromed
Та їх можна зрозуміти, в такий важливий момент отримати такий пенальті в свої ворота 
Ответить
+1
Winner21
Якщо влаштовувати отакий цирк і не отримати дискваліфікацію та технічну поразку, то це створить прецедент для подібних "вирішень питань" у подальшому
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ViAn
На щастя у Браїма все ж є гідність. Тому чекаємо додатковий час.
Ответить
-2
Показать Скрыть 3 ответа
