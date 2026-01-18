Скандал в финале КАН. Главный тренер сборной Сенегала увел команду с поля
В компенсированное время назначен пенальти для Марокко, это повлекло беспорядки на трибунах
Скандал произошел в финале Кубка африканских наций в Рабате, столице Марокко.
Главный тренер сборной Сенегала забрал команду с поля.
В компенсированное время при счете 0:0 был назначен пенальти для Марокко.
Фанаты сборной Сенегала устроили беспорядки на трибунах.
18 января в 21.00 проходит финальный матч Кубка африканских наций.
Сенегал и Марокко играют на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.
Обновлено. Садио Мане уговорил партнеров по команде продолжить игру, Браим Диас не забил пенальти. Игра перешла в овертаймы.
