Реал Сосьедад – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 20-го тура Ла Лиги 2025/26
18 января проходит матч 20-го тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Сосьедад и Барселона.
Коллективы играют на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Ла Лига 2025/26. 20-й тур, 18 января
Реал Сосьедад – Барселона – 0:0 (матч продолжается)
Гол: Фермин Лопес, 7
(новость обновляется)
Реал Сосьедад – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
