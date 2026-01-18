Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
18 января 2026, 22:11 | Обновлено 18 января 2026, 22:13
Реал Сосьедад – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 20-го тура Ла Лиги 2025/26

Реал Сосьедад – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января проходит матч 20-го тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Сосьедад и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ла Лига 2025/26. 20-й тур, 18 января

Реал Сосьедад – Барселона – 0:0 (матч продолжается)

Гол: Фермин Лопес, 7

(новость обновляется)

Реал Сосьедад – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Сосьедад Барселона Реал Сосьедад - Барселона видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу Фермин Лопес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
