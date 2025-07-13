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  4. Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
Уимблдон
13 июля 2025, 07:37 |
499
0

Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6

Аманда провела пресс-конференцию после поражения в решающем поединке мейджора

13 июля 2025, 07:37 |
499
0
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

Американская теннисистка Аманда Анисимова провела пресс-конференцию после поражение Иге Свентек в финале Уимблдонского турнира 2025 со счетом 0:6, 0:6.

«Она вышла и играла действительно очень хорошо. Все заслуги ей. Ей удалось навязать свою игру. Со своей стороны, я, наверное, немного зажалась от нервов, и, возможно, после этих двух недель я просто немного устала. Но она, конечно, сделала все очень сложным для меня. Она потрясающая теннисистка, как я уже говорила не раз, и она заслужила эту победу.

Это не конец света? Это было трудно переварить, особенно во время матча и сразу после. Это точно не тот финал Grand Slam, о котором я мечтала. Думаю, я была немного в шоке. Но я сказала себе, что обязательно стану сильнее. Это совсем непросто, проиграть финал мейджора со счетом 0:6, 0:6.... Но я стараюсь видеть в этом что-то положительное, мотивацию на будущее. Очевидно, мне нужно поработать над многими аспектами, чтобы прогрессировать.

Я волновалась, но это не было чем-то из ряда вон. Скорее, я была больше взволнована, хотела выйти и побороться. Но да, я вчера не тренировалась и чувствовала сильную усталость, даже во время разминки утром. Мне приходилось делать паузы после каждого розыгрыша. Так что, думаю, дело в моей физической подготовке. Чтобы выдержать две недели на Grand Slam, нужно много работать. Это совсем не просто. Есть много пространства для улучшений. Ну и, конечно, это был мой первый финал, так что теперь у меня есть этот опыт.

Плохое самочувствие после матчей? Думаю, просто общая усталость. Сезон был длинным. Это то, над чем нужно работать. В конце концов, все упирается в физическую форму. Я просто чувствовала, что что-то не так. Не могу точно сказать что, но это было тревожным сигналом.

Повлияло ли на мою подачу тот факт, что я на разминке держалась за правое плечо? Возможно. Оно болело на разминке. Но я сама не знаю, что происходило с подачей. Думаю, это было заметно как визуально, так и по статистике. Это то, над чем я работаю. Может, дело в нервах. Не знаю, в чем именно проблема. Мы с командой обязательно разберемся. Я понимаю, что это слабое место. Я пробилась в финал Уимблдона с посредственной подачей, как мне кажется. Думаю, она не была выше среднего. Надо смотреть видео, но мне кажется, я боролась и вытаскивала матчи не за счет подачи. Так что это точно зона для улучшения.

Повлияла ли трудная победа над Соболенко на матч с Игой? Думаю, жара была ключевым фактором в том поединке. Это могло сказаться на моем уровне сегодня. Уже тогда я чувствовала, что уровень падает. Делала ошибки, которых обычно не делаю. Скорее всего, из-за жары и физического истощения. Так что это вполне могло повлиять. Но я не хочу ни на что перекладывать вину. Просто буду анализировать это в ближайшие дни и стараться не допустить повторения».

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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