ВИДЕО. Анисимова заплакала после поражения 0:6, 0:6 в финале Уимблдона

Американская теннисистка Аманда Анисимова не сумела завоевать трофей Уимблдона-2025, проиграв в финале Иге Свентек со счетом 0:6, 0:6.

После завершения встречи во время церемонии награждения Аманда не сдержала слез.

– Аманда, это был очень трудный день и тяжелый матч. Сегодня вы играли против такой опытной соперницы, как Ига. Вы можете… Мы просто дадим вам минуту.

– Спасибо, Ига. Ты невероятная спортсменка, и это сегодня было очевидно. Ты – вдохновение для меня, потрясающий атлет, и у тебя были просто невероятные две недели здесь. Выйти в финал и выиграть свой первый Уимблдон – это нечто особенное. Так что поздравляю тебя и твою команду.

Спасибо всем, кто поддерживал меня с первого круга. Атмосфера здесь была потрясающая, и вы несли меня на руках через весь чемпионат. Это были невероятные две недели. Хотя сегодня мне немного не хватило сил, и я хотела бы показать вам лучшую игру, вы все равно были рядом и поддерживали меня. Большое вам спасибо.

Спасибо всем, кто организовал этот потрясающий турнир. Это была большая честь, играть здесь и выйти в финал. Возможность соревноваться перед вами было чем-то по-настоящему особенным. Я никогда не забуду этот опыт и все эти воспоминания. Спасибо всем, кто стал частью этого.

И моей маленькой ложе вон там, кажется, там не осталось ни одного свободного места, вы были рядом со мной. Некоторые из моих родных прилетели… Это было невероятно. Пережить это вместе с вами. Я бы не стояла здесь, если бы вы не прилетели и не поддержали меня на протяжении турнира. Вы стали той самой дополнительной мотивацией и вдохновением, которые мне были нужны. Вы продолжали подталкивать меня вперед и всегда верили в меня.

И моей маме, которая прилетела сегодня утром... Я точно не стояла бы здесь без нее. Моя мама вложила в это даже больше, чем я, честно говоря. Моя мама – самый самоотверженный человек, которого я знаю. Она сделала все, чтобы я оказалась здесь, на этом этапе своей жизни. Спасибо, что ты здесь и что нарушила нашу суеверную традицию по поводу перелетов. Точно не из-за этого я проиграла сегодня. Я так счастлива, что могу разделить этот момент с тобой и что ты увидела это своими глазами. Я знаю, что ты не так часто можешь смотреть мои матчи вживую, потому что очень много делаешь для меня и моей сестры, и всегда делала. Я тебя очень люблю.

И остальной части моей команды... Спасибо вам огромное не только за эти две недели, но и за весь путь, за весь этот год. Вы сделали весь процесс приятным, вы заботились обо мне, каждый день желали мне лучшего. Все, что вы делаете для меня… У меня просто нет слов. Я так благодарна. И всем остальным – я вас очень люблю. Вы это знаете.

И, наконец, сегодня мне немного не хватило, но я буду продолжать работать. Я всегда верю в себя. Надеюсь однажды вернуться сюда снова. Спасибо всем.