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  4. Ига СВЕНТЕК: «Неважно, что случилось сегодня в финале. Ты должна гордиться»
Уимблдон
12 июля 2025, 20:50 |
461
0

Ига СВЕНТЕК: «Неважно, что случилось сегодня в финале. Ты должна гордиться»

Полька выступила с чемпионской речью после победы над Анисимовой в финале Уимблдона

12 июля 2025, 20:50 |
461
0
Ига СВЕНТЕК: «Неважно, что случилось сегодня в финале. Ты должна гордиться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка Ига Свентек после победы над Амандой Анисимовой в финале Уимблдона-2025 выступила с чемпионской речью:

– Большие-большие поздравления, Ига. Сегодня вы выглядели неудержимой. Вы стали первой польской теннисисткой, выигравшей Уимблдон в одиночном разряде. Что это значит для вас и что это значит для вашей страны?

– Честно говоря, я пока не знаю, потому что все кажется совершенно нереальным. Но прежде всего я хочу поздравить Аманду с потрясающими двумя неделями. Неважно, что случилось сегодня в финале, ты должна гордиться проделанной работой, и я надеюсь, что мы еще не раз сыграем в финалах, здесь и на других турнирах. У тебя есть игра для этого. Так что поздравляю и твою команду.

Как долго ты мечтала об этом моменте?

– Честно? Я даже не мечтала, потому что для меня это казалось чем-то совершенно недосягаемым. Я чувствую себя уже довольно опытной спортсменкой, особенно после побед на других турнирах Grand Slam, но конкретно эту победу я не ожидала. Поэтому хочу поблагодарить свою команду. Мне кажется, они верили в меня больше, чем я сама.

И хочу поблагодарить моего тренера, который присоединился в этом году. Несмотря на взлеты и падения, сейчас мы доказали, что все работает. Также благодарю команду, которая со мной уже много лет. Без вас я бы не добилась ничего. Ваша вера в меня, постоянная поддержка и то, как мы хорошо знаем друг друга – это лучшее, что может быть у игрока. Спасибо вам.

Хочу поблагодарить всех, кто делает этот турнир таким уникальным, потому что другого такого нет. Раньше я всегда чувствовала, не знаю… Тревогу, потому что просто находиться здесь, выходить на Центральный корт – это было огромное давление, даже немного чрезмерное. Но в этом году я действительно получила удовольствие. Чувствую, что моя игра улучшилась настолько, что я ощущаю себя уверенно здесь. Спасибо всем. Спасибо персоналу, организаторам турнира за то, что помогаете нам сыграть на лучшем турнире.

И, конечно, моим спонсорам, всем, кто поддерживает меня дома. И, наконец, спасибо вам, зрителям, что пришли, что стали частью этого потрясающего события. Я всегда буду помнить, как открывались бутылки шампанского между подачами. Этот звук, наверное, будет не давать мне спать по ночам. Это потрясающе. Я собираюсь наслаждаться этими моментами, и надеюсь, вы насладитесь завтрашним мужским финалом. До встречи в следующем году, – сказала Ига.

Свентек разгромила Анисимову со счетом 6:0, 6:0. Ига впервые завоевала трофей Уимблдона и в шестой раз выиграла мейджор.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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