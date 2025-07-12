Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Аманда Анисимова – Ига Свентек. Две баранки в финале Уимблдона. Видеообзор
Уимблдон
12 июля 2025, 20:27 | Обновлено 12 июля 2025, 20:28
393
0

Аманда Анисимова – Ига Свентек. Две баранки в финале Уимблдона. Видеообзор

Смотрите видеообзор финального матча Уимблдонского турнира 2025

12 июля 2025, 20:27 | Обновлено 12 июля 2025, 20:28
393
0
Аманда Анисимова – Ига Свентек. Две баранки в финале Уимблдона. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

12 июля польская теннисистка и четвертая ракетка мира Ига Свентек обыграла Аманду Анисимову в финале Уимблдонского турнира 2025.

Полька одержала победу со счетом 6:0, 6:0 за 58 минут. Это была первая встреча соперниц.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ига впервые в карьере завоевала трофей Уимблдона. Всего для польки это шестой выигранный мейджор в карьере.

🏆 Уиблдон-2025. Финал

Аманда Анисимова [13] – Ига Свентек [8] – 0:6, 0:6

Видеообзор матча

По теме:
ВИДЕО. Анисимова заплакала после поражения 0:6, 0:6 в финале Уимблдона
Ига СВЕНТЕК: «Неважно, что случилось сегодня в финале. Ты должна гордиться»
ФОТО. Награждение после финала: Свентек получила первый трофей Уимблдона
Ига Свёнтек Аманда Анисимова Уимблдон-2025 видео теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впервые за 114 лет в финале Уимблдона было оформлено две баранки
Теннис | 12 июля 2025, 19:46 0
Впервые за 114 лет в финале Уимблдона было оформлено две баранки
Впервые за 114 лет в финале Уимблдона было оформлено две баранки

12 июля Ига Свентек разгромила Аманду Анисимову и взяла трофей мейджора в Лондоне

Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
Волейбол | 11 июля 2025, 21:21 6
Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы

Наша молодежка с трудом обыграла команду, которая считается аутсайдером

Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
Футбол | 12.07.2025, 10:01
Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
ПСЖ сообщил важные новости о трансфере Забарного
Футбол | 12.07.2025, 14:47
ПСЖ сообщил важные новости о трансфере Забарного
ПСЖ сообщил важные новости о трансфере Забарного
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Футбол | 12.07.2025, 08:55
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина с неприличным счетом проиграла Польше и выбыла с Евроволея
Украина с неприличным счетом проиграла Польше и выбыла с Евроволея
10.07.2025, 18:50
Волейбол
В Милане приняли важное решение по трансферу Зинченко
В Милане приняли важное решение по трансферу Зинченко
11.07.2025, 13:45 4
Футбол
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
10.07.2025, 18:05 8
Футбол
Неожиданно. Усик сравнил себя с братьями Кличко и сказал, кто сильнее
Неожиданно. Усик сравнил себя с братьями Кличко и сказал, кто сильнее
11.07.2025, 01:41
Бокс
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
11.07.2025, 08:32 1
Бокс
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
11.07.2025, 07:42 1
Футбол
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
12.07.2025, 06:23 15
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
11.07.2025, 23:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем