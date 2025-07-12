Аманда Анисимова – Ига Свентек. Две баранки в финале Уимблдона. Видеообзор
Смотрите видеообзор финального матча Уимблдонского турнира 2025
12 июля польская теннисистка и четвертая ракетка мира Ига Свентек обыграла Аманду Анисимову в финале Уимблдонского турнира 2025.
Полька одержала победу со счетом 6:0, 6:0 за 58 минут. Это была первая встреча соперниц.
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Ига впервые в карьере завоевала трофей Уимблдона. Всего для польки это шестой выигранный мейджор в карьере.
🏆 Уиблдон-2025. Финал
Аманда Анисимова [13] – Ига Свентек [8] – 0:6, 0:6
Видеообзор матча
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