Арда ТУРАН: «Я всегда буду давить на этого игрока Шахтера»
Тренер – о Кауане Элиасе
Главный тренер «Шахтера» Артда Туран оценил уровень игры Кауана Элиаса.
«У Кауана Элиаса большое будущее нападающего. Он очень эффективен в штрафной площади, но должен совершенствовать некоторые аспекты, например, оборонительные качества и количество потерь мяча. У него отличный потенциал, и я буду работать вместе с ним, чтобы у него было лучшее будущее.
Я всегда буду давить на него, чтобы он прогрессировал, но когда он ошибается, я буду первым, кто поддержит его, потому что никогда не лишаю своих игроков права на ошибку», — цитирует Турана пресс-служба «Шахтера».
Ранее сообщалось, что Кауан Элиас стал самым молодым бразильским бомбардиром «Шахтера» в еврокубках.
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