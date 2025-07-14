Арда ТУРАН: «Я всегда буду давить на этого игрока Шахтера»

Главный тренер «Шахтера» Артда Туран оценил уровень игры Кауана Элиаса.

«У Кауана Элиаса большое будущее нападающего. Он очень эффективен в штрафной площади, но должен совершенствовать некоторые аспекты, например, оборонительные качества и количество потерь мяча. У него отличный потенциал, и я буду работать вместе с ним, чтобы у него было лучшее будущее.

Я всегда буду давить на него, чтобы он прогрессировал, но когда он ошибается, я буду первым, кто поддержит его, потому что никогда не лишаю своих игроков права на ошибку», — цитирует Турана пресс-служба «Шахтера».

Ранее сообщалось, что Кауан Элиас стал самым молодым бразильским бомбардиром «Шахтера» в еврокубках.