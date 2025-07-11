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Лига Европы
11 июля 2025, 12:20 | Обновлено 11 июля 2025, 12:30
105
0

Кауан Элиас, забив Ильвесу, побил рекорд Эгиналду

19-летний форвард стал самым молодым бразильским бомбардиром «Шахтера» в еврокубках

11 июля 2025, 12:20 | Обновлено 11 июля 2025, 12:30
105
0
Кауан Элиас, забив Ильвесу, побил рекорд Эгиналду
ФК Шахтер. Кауан Элиас

Кауан Элиас стал самым молодым бразильским бомбардиром «Шахтера» в еврокубках. Ворота «Ильвеса» он поразил в 19 лет 104 дня и на 22 дня превзошел прежнее достижение, установленное 1,5 года назад Эгиналду. В более юном возрасте забивали за горняков на международной арене только венесуэлец Кевин Келси и румын Чиприан Марика.

К слову, ко всему прочему Кауан Элиас стал первым футболистом «Шахтера» 2006 года рождения, сыгравшим в еврокубках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры Шахтера в еврокубках

Возраст

Игрок

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

18 лет 232 дня

Кевин КЕЛСИ

16.03.2023

ЛЕ

1/8

Фейеноорд (г)

1:7

18 лет 299 дней

Чиприан МАРИКА

27.07.2004

ЛЧ

КР2

Пюник (г)

3:1

19 лет 104 дня

КАУАН ЭЛИАС

10.07.2025

ЛЕ

КР1

Ильвес (д)

6:0

19 лет 126 дней

ЭГИНАЛДУ

13.12.2023

ЛЧ

ГТ

Порту (г)

3:5

19 лет 145 дней

Владимир ЯКСМАНИЦКИЙ

29.06.1996

КИ

ГТ

Атака-Аура (д)

1:2

19 лет 161 день

Алексей БЕЛИК

26.07.2000

ЛЧ

КР2

Левадия (д)

4:1

19 лет 169 дней

Джулиус АГАХОВА

31.07.2001

ЛЧ

КР2

Лугано (г)

1:2

19 лет 211 дней

Александр ВОСКОБОЙНИК

24.08.1995

КК

ПР

Линфилд (г)

1:0

19 лет 264 дня

ТЕТЕ

06.11.2019

ЛЧ

ГТ

Динамо З (г)

3:3

19 лет 273 дня

МАРКОС АНТОНИУ

12.03.2000

ЛЕ

1/8

Вольфсбург (г)

2:1

Футболисты Шахтера 1996-2006 г .р., первыми сыгравшие в еврокубках

Г. р.

Игрок

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

1996

Виктор КОВАЛЕНКО

28.07.2015

ЛЧ

КР3

Фенербахче (г)

0:0

1997

МАЙКОН

19.09.2018

ЛЧ

ГТ

Хоффенхайм (д)

2:2

1998

ДОДО

01.10.2019

ЛЧ

ГТ

Аталанта (г)

2:1

1999

ФЕРНАНДУ

02.10.2018

ЛЧ

ГТ

Лион (г)

2:2

2000

МАРКОС АНТОНИУ

18.09.2019

ЛЧ

ГТ

Манчестер Сити (д)

0:3

2001

Данила СИКАН

26.11.2019

ЛЧ

ГТ

Манчестер Сити (г)

1:1

2002

Георгий СУДАКОВ

21.10.2020

ЛЧ

ГТ

Реал (г)

3:2

2003

Олег ОЧЕРЕТЬКО

14.09.2022

ЛЧ

ГТ

Селтик (д)

1:1

2004

Кевин КЕЛСИ

23.02.2023

ЛЕ

1/16

Ренн (г)

1:2

2005

НЕВЕРТОН

25.10.2023

ЛЧ

ГТ

Барселона (г)

1:2

2006

КАУАН ЭЛИАС

10.07.2025

ЛЕ

КР1

Ильвес (д)

6:0

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР1- первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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