Кауан Элиас, забив Ильвесу, побил рекорд Эгиналду
19-летний форвард стал самым молодым бразильским бомбардиром «Шахтера» в еврокубках
Кауан Элиас стал самым молодым бразильским бомбардиром «Шахтера» в еврокубках. Ворота «Ильвеса» он поразил в 19 лет 104 дня и на 22 дня превзошел прежнее достижение, установленное 1,5 года назад Эгиналду. В более юном возрасте забивали за горняков на международной арене только венесуэлец Кевин Келси и румын Чиприан Марика.
К слову, ко всему прочему Кауан Элиас стал первым футболистом «Шахтера» 2006 года рождения, сыгравшим в еврокубках.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые бомбардиры Шахтера в еврокубках
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 232 дня
|
Кевин КЕЛСИ
|
16.03.2023
|
ЛЕ
|
1/8
|
Фейеноорд (г)
|
1:7
|
18 лет 299 дней
|
Чиприан МАРИКА
|
27.07.2004
|
ЛЧ
|
КР2
|
Пюник (г)
|
3:1
|
19 лет 104 дня
|
КАУАН ЭЛИАС
|
10.07.2025
|
ЛЕ
|
КР1
|
Ильвес (д)
|
6:0
|
19 лет 126 дней
|
ЭГИНАЛДУ
|
13.12.2023
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Порту (г)
|
3:5
|
19 лет 145 дней
|
Владимир ЯКСМАНИЦКИЙ
|
29.06.1996
|
КИ
|
ГТ
|
Атака-Аура (д)
|
1:2
|
19 лет 161 день
|
Алексей БЕЛИК
|
26.07.2000
|
ЛЧ
|
КР2
|
Левадия (д)
|
4:1
|
19 лет 169 дней
|
Джулиус АГАХОВА
|
31.07.2001
|
ЛЧ
|
КР2
|
Лугано (г)
|
1:2
|
19 лет 211 дней
|
Александр ВОСКОБОЙНИК
|
24.08.1995
|
КК
|
ПР
|
Линфилд (г)
|
1:0
|
19 лет 264 дня
|
ТЕТЕ
|
06.11.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо З (г)
|
3:3
|
19 лет 273 дня
|
МАРКОС АНТОНИУ
|
12.03.2000
|
ЛЕ
|
1/8
|
Вольфсбург (г)
|
2:1
Футболисты Шахтера 1996-2006 г .р., первыми сыгравшие в еврокубках
|
Г. р.
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1996
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
28.07.2015
|
ЛЧ
|
КР3
|
Фенербахче (г)
|
0:0
|
1997
|
МАЙКОН
|
19.09.2018
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Хоффенхайм (д)
|
2:2
|
1998
|
ДОДО
|
01.10.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Аталанта (г)
|
2:1
|
1999
|
ФЕРНАНДУ
|
02.10.2018
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Лион (г)
|
2:2
|
2000
|
МАРКОС АНТОНИУ
|
18.09.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Манчестер Сити (д)
|
0:3
|
2001
|
Данила СИКАН
|
26.11.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Манчестер Сити (г)
|
1:1
|
2002
|
Георгий СУДАКОВ
|
21.10.2020
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Реал (г)
|
3:2
|
2003
|
Олег ОЧЕРЕТЬКО
|
14.09.2022
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Селтик (д)
|
1:1
|
2004
|
Кевин КЕЛСИ
|
23.02.2023
|
ЛЕ
|
1/16
|
Ренн (г)
|
1:2
|
2005
|
НЕВЕРТОН
|
25.10.2023
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Барселона (г)
|
1:2
|
2006
|
КАУАН ЭЛИАС
|
10.07.2025
|
ЛЕ
|
КР1
|
Ильвес (д)
|
6:0
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР1- первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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