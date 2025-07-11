Кауан Элиас, забив Ильвесу, побил рекорд Эгиналду

Кауан Элиас стал самым молодым бразильским бомбардиром «Шахтера» в еврокубках. Ворота «Ильвеса» он поразил в 19 лет 104 дня и на 22 дня превзошел прежнее достижение, установленное 1,5 года назад Эгиналду. В более юном возрасте забивали за горняков на международной арене только венесуэлец Кевин Келси и румын Чиприан Марика.

К слову, ко всему прочему Кауан Элиас стал первым футболистом «Шахтера» 2006 года рождения, сыгравшим в еврокубках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры Шахтера в еврокубках

Возраст Игрок Дата Ранг Стадия Соперник Счет 18 лет 232 дня Кевин КЕЛСИ 16.03.2023 ЛЕ 1/8 Фейеноорд (г) 1:7 18 лет 299 дней Чиприан МАРИКА 27.07.2004 ЛЧ КР2 Пюник (г) 3:1 19 лет 104 дня КАУАН ЭЛИАС 10.07.2025 ЛЕ КР1 Ильвес (д) 6:0 19 лет 126 дней ЭГИНАЛДУ 13.12.2023 ЛЧ ГТ Порту (г) 3:5 19 лет 145 дней Владимир ЯКСМАНИЦКИЙ 29.06.1996 КИ ГТ Атака-Аура (д) 1:2 19 лет 161 день Алексей БЕЛИК 26.07.2000 ЛЧ КР2 Левадия (д) 4:1 19 лет 169 дней Джулиус АГАХОВА 31.07.2001 ЛЧ КР2 Лугано (г) 1:2 19 лет 211 дней Александр ВОСКОБОЙНИК 24.08.1995 КК ПР Линфилд (г) 1:0 19 лет 264 дня ТЕТЕ 06.11.2019 ЛЧ ГТ Динамо З (г) 3:3 19 лет 273 дня МАРКОС АНТОНИУ 12.03.2000 ЛЕ 1/8 Вольфсбург (г) 2:1

Футболисты Шахтера 1996-2006 г .р., первыми сыгравшие в еврокубках

Г. р. Игрок Дата Ранг Стадия Соперник Счет 1996 Виктор КОВАЛЕНКО 28.07.2015 ЛЧ КР3 Фенербахче (г) 0:0 1997 МАЙКОН 19.09.2018 ЛЧ ГТ Хоффенхайм (д) 2:2 1998 ДОДО 01.10.2019 ЛЧ ГТ Аталанта (г) 2:1 1999 ФЕРНАНДУ 02.10.2018 ЛЧ ГТ Лион (г) 2:2 2000 МАРКОС АНТОНИУ 18.09.2019 ЛЧ ГТ Манчестер Сити (д) 0:3 2001 Данила СИКАН 26.11.2019 ЛЧ ГТ Манчестер Сити (г) 1:1 2002 Георгий СУДАКОВ 21.10.2020 ЛЧ ГТ Реал (г) 3:2 2003 Олег ОЧЕРЕТЬКО 14.09.2022 ЛЧ ГТ Селтик (д) 1:1 2004 Кевин КЕЛСИ 23.02.2023 ЛЕ 1/16 Ренн (г) 1:2 2005 НЕВЕРТОН 25.10.2023 ЛЧ ГТ Барселона (г) 1:2 2006 КАУАН ЭЛИАС 10.07.2025 ЛЕ КР1 Ильвес (д) 6:0

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР1- первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.