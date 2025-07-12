Вроде уходит, а уйти не может. Что не так с трансфером Зинченко из Арсенала

Сезон-2024/25, который стал для Александра Зинченко третьим в составе «Арсенала», также оказался для фулбека «канониров» еще и самым неудачным в личном плане в рядах этой команды. Футболист сборной Украины провел только 15 матчей в английской Премьер-лиге, наиграв суммарно лишь 522 минуты. Одна результативная передача – это все, чем, собственно, может похвастаться Зинченко в прошлом сезоне в футболке «канониров»…

В какой-то момент Зинченко превратился из игрока основы в футболиста ротации, а сейчас ситуация и вовсе выглядит таким образом, что Александр более не нужен Микелю Артете. По крайней мере, в лондонском клубе абсолютно готовы к продаже украинца этим летом и, пожалуй, будут только рады, если такая сделка состоится.

По слухам, интерес к Зинченко проявляют многие европейские клубы, причем речь идет о весьма именитых коллективах – итальянском «Милане», например, который на днях продал в саудовский «Аль-Хиляль» французского левого фулбека Тео Эрнандеса, что многими было воспринято с воодушевлением в аспекте того, что это может открыть путь для переезда в стан «россонери» Александра.

Однако, давайте смотреть правде в глаза: сплетни вокруг вероятного ухода Зинченко из «Арсенала» в зарубежной прессе очень активно муссируются уже несколько месяцев, но до реальной сделки пока так же далеко, как Илону Маску до президентства в США. Почему ситуация складывается именно таким образом, а сделка по Зинченко не способна нынче состояться в оперативные сроки?

Прежде всего, начнем с того, что контракт Александра с «Арсеналом» действует еще один сезон. Это значит, что в случае, если «канониры» не продадут украинца этим летом, футболист уже в начале января получит легальную возможность вести переговоры с любым заинтересованным в его услугах клубом, чтобы подписать предварительный контракт и уехать летом 2026-го как свободный агент. Боссы лондонцев прекрасно понимают, чем чреват статус незащищенного контракта у Зинченко, а потому и готовы отпустить украинца даже по сниженной цене, лишь бы впоследствии не потерять бесплатно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко не может занести прошлый сезон в актив

Осложняют ситуацию вокруг потенциального трансфера Зинченко из «Арсенала» и перманентные проблемы со здоровьем у украинца. В частности, известный в Великобритании спортивный врач Раджпал Брар недавно заявил, что клубы, изучающие возможность подписания Зинченко, вполне резонно могут сомневаться в физических кондициях и состоянии украинца.

«Клуб [заинтересованный в услугах Зинченко] может более подробно изучить историю травм его икроножной мышцы, а также любые возрастные изменения, выходящие за пределы нормы, учитывая количество матчей, которые он сыграл на очень конкурентоспособном уровне. Да, Александру всего 28 лет, поэтому никаких тревожных сигналов по этому поводу нет, однако многочисленные травмы и нерегулярная игровая практика все же вызывают определенную тревогу и сомнения», – заявил Брар.

Но ключевой проблемой для потенциальных покупателей Зинченко является даже не это, а очень и очень высокая зарплата украинца в Англии. По неофициальным данным, Александр получает в стане «канониров» 7,8 миллионов фунтов в год, благодаря чему входит в топ-10 наиболее высокооплачиваемых игроков «Арсенала» прямо сейчас.

В Европе предложить аналогичные деньги Зинченко смогут единицы клубов, да и то, в большинстве из них позиция левого фулбека хорошо укомплектована и в услугах Александра они вряд ли нуждаются. Тот же «Милан», о серьезном интересе которого к украинцу сообщают наши итальянские коллеги, платил проданному в Саудовскую Аравию Тео Эрнандесу чуть более 5 миллионов евро в год. Если же перевести оклад Зинченко в «Арсенале» в общеевропейскую валюту и предположить, что такую же сумму Александр запросит от «россонери», то получается, что итальянцам сэкономить на уходе француза и приходе украинца аж никак не получится. Наоборот, им нужно будет увеличить расходы на содержание потенциально ключевого левого фулбека почти вдвое – с 5 до 9 миллионов евро.

Пойдет ли на такое «Милан»? Сказать сложно, зато теперь четко понятно, почему 19-кратный чемпион Италии не спешит форсировать переговорный процесс по Зинченко и закрывать потенциальную сделку по украинцу.

В то же время нельзя исключать, что сомнениями клубов из топ-5 европейских чемпионатов относительно Зинченко может воспользоваться кто-то другой. Например, сейчас турецкие СМИ активно судачат о желании «Фенербахче» заполучить Александра, на что «желтые канарейки» не пожалеют 13 миллионов евро в качестве отступных для «канониров».

Почему трансфер в «Фенербахче» для Зинченко ныне выглядит даже более реальным, нежели переход в «Милан»? Да все по той же причине – способности обеспечить выгодные условия по личному контракту футболиста. Для турецкого гранда ныне оклад украинца в стане «канониров» не будет большой проблемой. Судите сами: недавно «Фенербахче» арендовал у «Аль-Насра» колумбийского форварда Джона Дурана, которому обязался выплачивать сто процентов оклада по контракту в саудовском клубе, а это, на секундочку, 25 миллионов евро! Да и в «Фенербахче» ныне вполне неплохо себя чувствует бразилец Фред, который также имел опыт выступлений в одном из грандов АПЛ («Манчестер Юнайтед»), а теперь получает в турецкой Суперлиге нехилые 7 миллионов евро за сезон – деньги, которые опорнику ныне не готов платить никто в топ-5 европейских лиг.

Проблема только в том, что сам Зинченко, похоже, не слишком-то и горит желанием покидать Лондон, даже ради возможности остаться на столь хороших финансовых условиях по контракту, как и в «Арсенале». Осведомленные источники утверждают, что Александр сейчас нацелен на поиск возможности покинуть стан «канониров», но остаться в Лондоне, где ему удалось обустроить свой быт с семьей и чувствовать себя в полном комфорте.

Неслучайно агенты, представляющие интересы Зинченко, ныне активно контактируют с «Вест Хэмом» и «Фулхэмом» на предмет потенциальной договоренности о переходе, хотя в «Арсенале» предпочли бы не отпускать своего универсала в другую команду АПЛ, но если иных вариантов у них не будет, то пойдут и на это.

Другой вопрос, что самый высокооплачиваемый игрок «Фулхэма», а им является голкипер Бернд Лено, получает меньше, чем Зинченко в «Арсенале» – 6,76 миллионов фунтов в год. Да и для «Вест Хэма» подписание Александра на условиях, которые он имеет в стане «канониров» означало бы одно – легионер из Украины стал бы одним из тех, кто получает больше остальных (по 7,8 миллионов фунтов в год ныне «молотобойцы» платят бразильцу Лукасу Пакете и англичанину Джарроду Боуэну).

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко (второй справа) готовится к новому сезону в составе «канониров»

Как видим, даже для клубов такой финансово мощной лиги, как АПЛ, подписание Александра Зинченко не является столь простой задачей, учитывая нынешний уровень оклада украинского легионера. А идти на существенное снижение зарплаты не имеет смысла уже для самого игрока, так как ему нынче уже 28, и это значит одно – следующий контракт, вероятно, станет последним среди наиболее выгодных в его профессиональной карьере, ведь далее пик будет пройдет, и хочешь не хочешь, а идти на снижение финансовых условий придется.

Вот и получается, что простое упорядочение всех этих факторов буквально говорит об одном – простого и быстрого трансфера Александра Зинченко из «Арсенала» вряд ли стоит ждать, если только какая-то из сторон сделки не согласится отказаться от части своих интересов в пользу другой. А так как до закрытия летнего трансферного окна-2025 времени еще предостаточно, то и идти на радикальные шаги ни «Арсеналу», ни Зинченко, ни потенциально новому работодателю украинца пока банально не имеет смысла. Что ж, ждем новых и новых слухов, а вместе с ними – продолжения мыльной оперы под названием «Зинченко уходит из «Арсенала», но уйти все никак не может»…