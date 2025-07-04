Зинченко не нужен? Арсенал определился с трансферными приоритетами

Лондонский «Арсенал» продолжает подготовку к новому сезону – «канониры» планируют навязать борьбу «Ливерпулю» и «Манчестер Сити» за чемпионство.

По информации британской прессы, лондонский клуб определился с трансферными приоритетами накануне старта Премьер-лиги. Главным кандидатом на переход в Англию считается центральный защитник испанской «Валенсии» Кристиан Москера.

У 21-летнего футболиста заканчивается контракт в июне 2026 года, поэтому «канониры» намерены подписать талантливого испанца за 15 млн евро. Москера уже согласовал условия личного контракта и ждет соглашения со стороны «Валенсии».

Кроме того, «Арсенал» ждет решения флангового защитника Александра Зинченко, который может покинуть команду во время трансферного окна. Лондонский клуб не намерен препятствовать уходу украинского футболиста и сразу выйдет на рынок, чтобы подписать ему замену.

Если Зинченко останется в Англии, «Арсенал» не будет покупать других защитников, кроме Москеры. На данный момент все зависит от решения игрока сборной Украины.