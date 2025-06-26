Арсенал определился с футболистом, который заменит Зинченко

Защитник нидерландского «Аякса» Йоррел Хато продолжит карьеру в чемпионате Англии – в услугах футболиста заинтересован лондонский «Арсенал».

«Канониры» считают, что талантливый 19-летний игрок заменит украинца Александра Зинченко, у которого остался всего один год контракта. Английский клуб готов отпустить украинца во время нынешнего трансферного окна, чтобы ускорить переход Хато.

В Лондоне считают, что Йоррел станет важным игроком в долгосрочной перспективе и завоюет место в стартовом составе. Трансфер нидерландца теперь зависит от ухода Зинченко.

В сезоне 2024/25 Хато провел внушительные 50 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость защитника составляет 35 млн евро.