Арсенал определился с футболистом, который заменит Зинченко
Защитник «Аякса» Йоррел Хато продолжит карьеру в Английской Премьер-лиге
Защитник нидерландского «Аякса» Йоррел Хато продолжит карьеру в чемпионате Англии – в услугах футболиста заинтересован лондонский «Арсенал».
«Канониры» считают, что талантливый 19-летний игрок заменит украинца Александра Зинченко, у которого остался всего один год контракта. Английский клуб готов отпустить украинца во время нынешнего трансферного окна, чтобы ускорить переход Хато.
В Лондоне считают, что Йоррел станет важным игроком в долгосрочной перспективе и завоюет место в стартовом составе. Трансфер нидерландца теперь зависит от ухода Зинченко.
В сезоне 2024/25 Хато провел внушительные 50 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость защитника составляет 35 млн евро.
🚨 Journalist says there could be space for Ajax star if Arsenal sells Zinchenko— Football Blog Live (@FBBlogLive) June 25, 2025
Arsenal is monitoring Ajax defender Jorrel Hato, who is gaining attention amidst speculation about Oleksandr Zinchenko’s potential departure. Hato’s versatility fits Mikel … https://t.co/t8nDGmecqJ pic.twitter.com/vTOWz09amc
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