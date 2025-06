Арсенал определился с футболистом, который заменит Зинченко

Защитник нидерландского «Аякса» Йоррел Хато продолжит карьеру в чемпионате Англии – в услугах футболиста заинтересован лондонский «Арсенал».

«Канониры» считают, что талантливый 19-летний игрок заменит украинца Александра Зинченко, у которого остался всего один год контракта. Английский клуб готов отпустить украинца во время нынешнего трансферного окна, чтобы ускорить переход Хато.

В Лондоне считают, что Йоррел станет важным игроком в долгосрочной перспективе и завоюет место в стартовом составе. Трансфер нидерландца теперь зависит от ухода Зинченко.

В сезоне 2024/25 Хато провел внушительные 50 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость защитника составляет 35 млн евро.

🚨 Journalist says there could be space for Ajax star if Arsenal sells Zinchenko



Arsenal is monitoring Ajax defender Jorrel Hato, who is gaining attention amidst speculation about Oleksandr Zinchenko’s potential departure. Hato’s versatility fits Mikel … https://t.co/t8nDGmecqJ pic.twitter.com/vTOWz09amc