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Англия
26 июня 2025, 10:57 |
299
0

Арсенал определился с футболистом, который заменит Зинченко

Защитник «Аякса» Йоррел Хато продолжит карьеру в Английской Премьер-лиге

26 июня 2025, 10:57 |
299
0
Арсенал определился с футболистом, который заменит Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Йоррел Хато

Защитник нидерландского «Аякса» Йоррел Хато продолжит карьеру в чемпионате Англии – в услугах футболиста заинтересован лондонский «Арсенал».

«Канониры» считают, что талантливый 19-летний игрок заменит украинца Александра Зинченко, у которого остался всего один год контракта. Английский клуб готов отпустить украинца во время нынешнего трансферного окна, чтобы ускорить переход Хато.

В Лондоне считают, что Йоррел станет важным игроком в долгосрочной перспективе и завоюет место в стартовом составе. Трансфер нидерландца теперь зависит от ухода Зинченко.

В сезоне 2024/25 Хато провел внушительные 50 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость защитника составляет 35 млн евро.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу Аякс Йоррел Хато трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник
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