Обогнал Калафьори и попал в десятку. Сколько получает Зинченко в Арсенале?

Портал Lentesdeportiva составил рейтинг зарплат футболистов лондонского «Арсенала» после завершения сезона 2024/25. Стоит отметить, что некоторые игроки уже покинули английскую команду, но присутствуют в рейтинге, так как специалисты учитывали данные за прошлый год.

Защитник сборной Украины Александр Зинченко разместился на девятой позиции (разделил это место с Беном Уайтом – прим) – его зарплата составляет 7,8 млн фунтов стерлингов в год. По этому показателю 28-летний футболист обогнал, например, голкипера Давида Райю и защитника Риккардо Калафьори.

Лидирует в списке немецкий форвард Кай Хаверц, зарплата которого составляет 14,56 млн фунтов стерлингов. В тройке оказались еще один форвард, бразилец Габриэл Жезус и английский полузащитник Деклан Райс.

Рейтинг зарплат лондонского «Арсенала» за год (млн фунтов стерлингов):

1. Кай Хаверц – 14,56

2. Габриэл Жезус – 13,78

3. Деклан Райс – 12,48

3. Мартин Эдегор – 12,48

5. Томас Партей – 10,4

6. Букайо Сака – 10,14

7. Вильям Салиба – 9,88

8. Габриэл Мартинелли – 9,36

9. Бен Уайт – 7,8

9. Александр Зинченко – 7,8

В сезоне 2024/25 Зинченко провел 23 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт защитника с «канонирами» истекает в июне 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 20 млн евро.