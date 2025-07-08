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  4. Обогнал Калафьори и попал в десятку. Сколько получает Зинченко в Арсенале?
Англия
08 июля 2025, 09:23 |
711
0

Обогнал Калафьори и попал в десятку. Сколько получает Зинченко в Арсенале?

Защитник сборной Украины получает 7,8 млн фунтов стерлингов в год

08 июля 2025, 09:23 |
711
0
Обогнал Калафьори и попал в десятку. Сколько получает Зинченко в Арсенале?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Портал Lentesdeportiva составил рейтинг зарплат футболистов лондонского «Арсенала» после завершения сезона 2024/25. Стоит отметить, что некоторые игроки уже покинули английскую команду, но присутствуют в рейтинге, так как специалисты учитывали данные за прошлый год.

Защитник сборной Украины Александр Зинченко разместился на девятой позиции (разделил это место с Беном Уайтом – прим) – его зарплата составляет 7,8 млн фунтов стерлингов в год. По этому показателю 28-летний футболист обогнал, например, голкипера Давида Райю и защитника Риккардо Калафьори.

Лидирует в списке немецкий форвард Кай Хаверц, зарплата которого составляет 14,56 млн фунтов стерлингов. В тройке оказались еще один форвард, бразилец Габриэл Жезус и английский полузащитник Деклан Райс.

Рейтинг зарплат лондонского «Арсенала» за год (млн фунтов стерлингов):

  • 1. Кай Хаверц – 14,56
  • 2. Габриэл Жезус – 13,78
  • 3. Деклан Райс – 12,48
  • 3. Мартин Эдегор – 12,48
  • 5. Томас Партей – 10,4
  • 6. Букайо Сака – 10,14
  • 7. Вильям Салиба – 9,88
  • 8. Габриэл Мартинелли – 9,36
  • 9. Бен Уайт – 7,8
  • 9. Александр Зинченко – 7,8

В сезоне 2024/25 Зинченко провел 23 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт защитника с «канонирами» истекает в июне 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 20 млн евро.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Александр Зинченко Бен Уайт Габриэл Мартинелли Вильям Салиба Букайо Сака Томас Партей Мартин Эдегор Деклан Райс Габриэл Жезус Кай Хаверц рейтинг финансы Риккардо Калафьори
Николай Титюк Источник
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