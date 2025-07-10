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Англия
10 июля 2025, 07:40 | Обновлено 10 июля 2025, 07:59
7003
5

Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо

Зинченко уже скоро может стать игроком «Фенербахче»

10 июля 2025, 07:40 | Обновлено 10 июля 2025, 07:59
7003
5
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации турецких СМИ, украинца предложили подписать «Фенербахче», тренером которого является Жозе Моуриньо. Турки готовы оформить этот переход, отмечается, что сумма трансфера составит 13 миллионов евро.

В этом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.

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Источник: дебютант УПЛ подписал бывшего игрока сборной Украины
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Фенербахче Жозе Моуриньо трансферы АПЛ трансферы Арсенал Лондон Александр Зинченко
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 5
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Falko
Чи не новина. Куди Зізя вже встиг "перейти" цієї весни-літа: в Атлетико, Мілан, Ювентус. Кудись ще? Ну, тепер приблизно так само "перейде" в Фенербахче.
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+1
MIRRA
таких "поворотів" вже про всіх легіонерів з початку літа начиталися - від Луніна до Довбика
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+1
Iigor6583
Зінченку потрібно більше рухатися з м'ячем на полі, а то він виглядає вайлукуватим.
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+1
Burevestnik
чергова брехня, але мать не остання
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0
Vbolivalnyk-Peter
Та не пишіть жовтуху-жовту. Зіна поїде з Лондона до Туреччини... Повний треш...
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0
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