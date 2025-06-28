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Англия
28 июня 2025, 00:27 | Обновлено 28 июня 2025, 00:36
1006
0

Решение принято. Зинченко определился с местом продолжения карьеры

Украинский защитник не хочет покидать Лондон

28 июня 2025, 00:27 | Обновлено 28 июня 2025, 00:36
1006
0
Решение принято. Зинченко определился с местом продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может продолжить карьеру в другом клубе из столицы Англии – «Фулхэме», сообщает TBR Football.

По информации источника, на «Крейвен Коттедж» с оптимизмом смотрят на возможность подписания 28-летнего игрока за сумму в 12 млн евро, несмотря на то, что канониры оценивают его трансфер в 15 млн евро.

При этом отмечается, что сам украинец, которым также интересуются амстердамский «Аякс», «Милан» и дортмундская «Боруссия», хочет остаться в Лондоне, что дает «Фулхэму» преимущество в борьбе за него.

Ранее сообщалось, что Зинченко заинтересовал 5 клубов, стали известны главные претенденты на украинца.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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