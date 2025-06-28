Решение принято. Зинченко определился с местом продолжения карьеры

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может продолжить карьеру в другом клубе из столицы Англии – «Фулхэме», сообщает TBR Football.

По информации источника, на «Крейвен Коттедж» с оптимизмом смотрят на возможность подписания 28-летнего игрока за сумму в 12 млн евро, несмотря на то, что канониры оценивают его трансфер в 15 млн евро.

При этом отмечается, что сам украинец, которым также интересуются амстердамский «Аякс», «Милан» и дортмундская «Боруссия», хочет остаться в Лондоне, что дает «Фулхэму» преимущество в борьбе за него.

Ранее сообщалось, что Зинченко заинтересовал 5 клубов, стали известны главные претенденты на украинца.