Зинченко заинтересовал 5 клубов. Известны главные претенденты на украинца

Украинским защитником лондонского «Арсенала» Александром Зинченко интересуются пять европейских клубов, сообщает Just Arsenal.

По информации источника, главными претендентами на 28-летнего игрока «канониров» являются «Фулхэм», «Милан» и «Вест Хэм». Также за ситуацией с украинцем следят дортмундская «Боруссия» и амстердамский «Аякс».

«Фулхэм» уже даже сделал предложение по подписанию Зинченко в размере 12 млн евро. Отмечается, что канониры будут готовы пойти на уступки в финансовом плане, чтобы продать украинца.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета принял важное решение по Зинченко: украинец не входит в его планы.