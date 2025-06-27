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  4. Зинченко заинтересовал 5 клубов. Известны главные претенденты на украинца
Англия
27 июня 2025, 00:47 | Обновлено 27 июня 2025, 00:49
114
0

Зинченко заинтересовал 5 клубов. Известны главные претенденты на украинца

В список входят: Фулхэм, Милан, Вест Хэм, Боруссия Д и Аякс

27 июня 2025, 00:47 | Обновлено 27 июня 2025, 00:49
114
0
Зинченко заинтересовал 5 клубов. Известны главные претенденты на украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинским защитником лондонского «Арсенала» Александром Зинченко интересуются пять европейских клубов, сообщает Just Arsenal.

По информации источника, главными претендентами на 28-летнего игрока «канониров» являются «Фулхэм», «Милан» и «Вест Хэм». Также за ситуацией с украинцем следят дортмундская «Боруссия» и амстердамский «Аякс».

«Фулхэм» уже даже сделал предложение по подписанию Зинченко в размере 12 млн евро. Отмечается, что канониры будут готовы пойти на уступки в финансовом плане, чтобы продать украинца.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета принял важное решение по Зинченко: украинец не входит в его планы.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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