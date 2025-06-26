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  4. Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Англия
26 июня 2025, 10:15 |
1225
4

Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца

Александр больше не входит в планы тренера Арсенала

26 июня 2025, 10:15 |
1225
4
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко летом, вероятно, сменит клубную прописку, сообщает известный итальянский журналист Николо Скира.

«Александр Зинченко больше не входит в планы Микеля Артеты. Левый защитник готов покинуть «Арсенал» в летнее трансферное окно», – написал Скира в Twitter.

В сезоне-2024/25 Зинченко сыграл на клубном уровне 23 матча и отличился 1 голом и 1 результативной передачей. Контракт Александра с «канонирами» рассчитан до лета 2026 года.

Сообщалось, что «Милан» принял важное решение по трансферу Зинченко.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 4
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Burevestnik
Або полірувати лавку до літа 2026р. і
отримати 9 лям фунтиків (мінус приблизно 45-50% податків),
або шукати клуб і грати зі зниженою зарплатою.
Але шо думає робити Зінченко - поки загадка...
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0
kadaad .
Будет сидеть на скамейке или вернется в УПЛ....
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-2
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