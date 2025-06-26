Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко летом, вероятно, сменит клубную прописку, сообщает известный итальянский журналист Николо Скира.

«Александр Зинченко больше не входит в планы Микеля Артеты. Левый защитник готов покинуть «Арсенал» в летнее трансферное окно», – написал Скира в Twitter.

В сезоне-2024/25 Зинченко сыграл на клубном уровне 23 матча и отличился 1 голом и 1 результативной передачей. Контракт Александра с «канонирами» рассчитан до лета 2026 года.

Сообщалось, что «Милан» принял важное решение по трансферу Зинченко.