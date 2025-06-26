Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Александр больше не входит в планы тренера Арсенала
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко летом, вероятно, сменит клубную прописку, сообщает известный итальянский журналист Николо Скира.
«Александр Зинченко больше не входит в планы Микеля Артеты. Левый защитник готов покинуть «Арсенал» в летнее трансферное окно», – написал Скира в Twitter.
В сезоне-2024/25 Зинченко сыграл на клубном уровне 23 матча и отличился 1 голом и 1 результативной передачей. Контракт Александра с «канонирами» рассчитан до лета 2026 года.
Сообщалось, что «Милан» принял важное решение по трансферу Зинченко.
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або шукати клуб і грати зі зниженою зарплатою.
Але шо думає робити Зінченко - поки загадка...