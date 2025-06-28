От него хотят избавиться. Арсенал готов продать Зинченко по сниженной цене
Украинец может перейти в другой лондонский клуб
Бывший тренер Брентфорда и Лестера Мартин Аллен заявил, что украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко был бы хорошим подписанием для другого клуба из столицы Англии – Вест Хэма.
«Он играл под руководством Гвардиолы и Артеты, поэтому он очень комфортно чувствует себя с мячом. Он был бы великолепным подписанием, но сначала Вест Хэму нужно будет избавиться от Эмерсона.
Я считаю, что «Арсенал» принял бы 10 млн фунтов стерлингов за Зинченко. Ему скоро 30, поэтому он будет кем-то за пределами основной группы, от кого они захотят избавиться», – сказал Аллен West Ham Zone.
Сообщалось, что Зинченко определился с местом продолжения карьеры.
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