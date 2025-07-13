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Англия
13 июля 2025, 23:43 | Обновлено 13 июля 2025, 23:57
489
1

«Хотим смеяться – смеемся». Слот – игрокам Ливерпуля после смерти Жоты

Главный тренер мерсисайдцев считает, что футболистам нужно пережить трагедию в стиле Диогу

13 июля 2025, 23:43 | Обновлено 13 июля 2025, 23:57
489
1
«Хотим смеяться – смеемся». Слот – игрокам Ливерпуля после смерти Жоты
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, что сказал футболистам своей команды после трагической гибели португальского нападающего мерсисайдцев Диогу Жоты:

«Ничто не кажется важным, если вспомнить о том, что произошло. Но мы футбольный клуб, и мы должны тренироваться и играть снова, хотим мы того или нет.

То, что я сказал игрокам, я могу сказать и здесь. Очень трудно подобрать правильные слова, потому что мы постоянно дискутируем о том, что уместно. Что уместно в наших действиях? Что уместно в наших словах? Можем ли мы снова тренироваться? Можем ли мы снова смеяться? Можем ли мы злиться, если будет принято неправильное решение? И я сказал им, что, возможно, лучше всего для нас будет поступить так, как поступил бы Жота. Я имею в виду, что Жота всегда оставался собой. Неважно, разговаривал ли он со мной, со своими партнерами по команде, с сотрудниками, он всегда оставался собой.

Так давайте и мы будем собой. Если хотим смеяться – смеемся, если хотим плакать – плачем. Если хотят тренироваться, пусть тренируются, если не хотят, пусть не тренируются. Но будьте собой, не думайте, что вы должны быть другими, чем подсказывают вам эмоции».

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Дмитрий Вус Источник: The Sun
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protasov_lyopu_davai
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