«Хотим смеяться – смеемся». Слот – игрокам Ливерпуля после смерти Жоты
Главный тренер мерсисайдцев считает, что футболистам нужно пережить трагедию в стиле Диогу
Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, что сказал футболистам своей команды после трагической гибели португальского нападающего мерсисайдцев Диогу Жоты:
«Ничто не кажется важным, если вспомнить о том, что произошло. Но мы футбольный клуб, и мы должны тренироваться и играть снова, хотим мы того или нет.
То, что я сказал игрокам, я могу сказать и здесь. Очень трудно подобрать правильные слова, потому что мы постоянно дискутируем о том, что уместно. Что уместно в наших действиях? Что уместно в наших словах? Можем ли мы снова тренироваться? Можем ли мы снова смеяться? Можем ли мы злиться, если будет принято неправильное решение? И я сказал им, что, возможно, лучше всего для нас будет поступить так, как поступил бы Жота. Я имею в виду, что Жота всегда оставался собой. Неважно, разговаривал ли он со мной, со своими партнерами по команде, с сотрудниками, он всегда оставался собой.
Так давайте и мы будем собой. Если хотим смеяться – смеемся, если хотим плакать – плачем. Если хотят тренироваться, пусть тренируются, если не хотят, пусть не тренируются. Но будьте собой, не думайте, что вы должны быть другими, чем подсказывают вам эмоции».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аманда провела пресс-конференцию после поражения в решающем поединке мейджора
Призовые Элины, Костюк, Ястремской, Стародубцевой, сестер Киченок, Олейниковой и Снигур