Янник Синнер – Карлос Алькарас. Финал Уимблдона-2025. Видеообзор матча

13 июля итальянский теннисист Янник Синнер переиграл Карлоса Алькараса из Испании в финале Уимблдонского турнира 2025.

Лидер мирового рейтинга одолела соперница со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 за 3 часа и 6 минут. Это была 13-я встреча Синнера и Алькараса, итальянец одержал пятую победу на уровне Тура.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Синнер впервые в карьере завоевал трофей Уимблдона. Всего у Янника теперь четыре титула на Grand Slam.

🏆 Уимблдон-2025. Финал

Янник Синнер [1] – Карлос Алькарас [2] – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

Видеообзор матча