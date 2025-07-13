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  4. Янник Синнер – Карлос Алькарас. Финал Уимблдона-2025. Видеообзор матча
Уимблдон
13 июля 2025, 22:14 | Обновлено 13 июля 2025, 22:17
253
0

Янник Синнер – Карлос Алькарас. Финал Уимблдона-2025. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор финального матча Уимблдонского турнира 2025

13 июля 2025, 22:14 | Обновлено 13 июля 2025, 22:17
253
0
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Финал Уимблдона-2025. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Янник Синнер

13 июля итальянский теннисист Янник Синнер переиграл Карлоса Алькараса из Испании в финале Уимблдонского турнира 2025.

Лидер мирового рейтинга одолела соперница со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 за 3 часа и 6 минут. Это была 13-я встреча Синнера и Алькараса, итальянец одержал пятую победу на уровне Тура.

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Синнер впервые в карьере завоевал трофей Уимблдона. Всего у Янника теперь четыре титула на Grand Slam.

🏆 Уимблдон-2025. Финал

Янник Синнер [1] – Карлос Алькарас [2] – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

Видеообзор матча

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Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) видео теннисные видеообзоры Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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