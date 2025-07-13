Янник Синнер – Карлос Алькарас. Финал Уимблдона-2025. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор финального матча Уимблдонского турнира 2025
13 июля итальянский теннисист Янник Синнер переиграл Карлоса Алькараса из Испании в финале Уимблдонского турнира 2025.
Лидер мирового рейтинга одолела соперница со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 за 3 часа и 6 минут. Это была 13-я встреча Синнера и Алькараса, итальянец одержал пятую победу на уровне Тура.
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Синнер впервые в карьере завоевал трофей Уимблдона. Всего у Янника теперь четыре титула на Grand Slam.
🏆 Уимблдон-2025. Финал
Янник Синнер [1] – Карлос Алькарас [2] – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4
Видеообзор матча
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