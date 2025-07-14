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Украина. Первая лига
14 июля 2025, 01:22 | Обновлено 14 июля 2025, 01:26
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Черноморец: в ближайших планах – спарринги с командами УПЛ

Просмотр новичков и наработка состава – основная цель заключительного этапа подготовки

14 июля 2025, 01:22 | Обновлено 14 июля 2025, 01:26
40
0
Черноморец: в ближайших планах – спарринги с командами УПЛ
ФК Черноморец

После возвращения из Львова, где в прошлую среду одесский «Черноморец» проводил контрольный матч с «Рухом» (0:1), у команды был тайм-аут в работе. Подопечные Александра Кучера получили три выходных, отдыхая с четверга по субботу включительно.

Сегодня процесс подготовки «моряков» к новому футбольному сезону продолжится. Он будет состоять из тренировки, которая, как и все другие в межсезонье, проводится на клубной базе в Совиньоне.

Тренерский штаб «Черноморца» продолжает проверять в деле потенциальных новичков, одновременно награивая в составе полноправных. С этой целью одесская команда проведет еще несколько контрольных матчей.

Как стало известно Sport.ua, в ближайшем из них в роли спарринг-партнера выступит киевская «Оболонь». С ней «моряки» планируют встретиться 16 июля. Есть также договоренность о контрольном матче с еще одним представителем элиты – черкасским ЛНЗ. Он должен состояться 27 июля. Не исключено, что кроме спаррингов с этими соперниками «Черноморец» проведет еще несколько матчей. Один из них запланирован на 20 июля. Вполне вероятно, что спарринг-партнером в этой встрече будет второлиговый местный коллектив – «Реал Фарма».

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» активно ищет новичков.

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Черноморец Одесса Рух Львов Реал Фарма Одесса ЛНЗ Черкассы Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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