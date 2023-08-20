Барселона поздравила Месси с рекордным титулом
Бывший клуб звездного игрока поздравил его с рекордным 44-м трофеем
«Барселона» поздравила своего бывшего игрока Лионеля Месси со званием самого титулованного футболиста в истории.
Форвард «Интер Майами» выиграл 44-й титул в своей карьере, став победителем Кубка лиг, и побил рекорд еще одного экс-каталонца Дани Алвеса.
«Поздравляем Лео Месси с тем, что он стал самым титулованным футболистом в истории! 44 трофея. Гордимся быть частью этой невероятной истории», – написано в соцсетях «Барсы».
🏆 Congrats to Leo Messi for becoming the joint most decorated footballer of all time!— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 20, 2023
44 Trophies. Proud to be part of this incredible story. 🐐💙❤️ pic.twitter.com/ELt30oZxsb
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