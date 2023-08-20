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Испания
20 августа 2023, 20:12 | Обновлено 20 августа 2023, 20:20
455
0

Барселона поздравила Месси с рекордным титулом

Бывший клуб звездного игрока поздравил его с рекордным 44-м трофеем

20 августа 2023, 20:12 | Обновлено 20 августа 2023, 20:20
455
0
Барселона поздравила Месси с рекордным титулом
Goal. Месси

«Барселона» поздравила своего бывшего игрока Лионеля Месси со званием самого титулованного футболиста в истории.

Форвард «Интер Майами» выиграл 44-й титул в своей карьере, став победителем Кубка лиг, и побил рекорд еще одного экс-каталонца Дани Алвеса.

«Поздравляем Лео Месси с тем, что он стал самым титулованным футболистом в истории! 44 трофея. Гордимся быть частью этой невероятной истории», – написано в соцсетях «Барсы».

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Барселона Лионель Месси Интер Майами чемпионат Испании по футболу Major League Soccer (MLS) Ла Лига статистика
Источник ФК Барселона
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