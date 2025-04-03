Звездный игрок Реала может завершить карьеру. Он подставил Лунина
Давид Алаба также имеет варианты по трудоустройству в других клубах.
Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба летом вероятнее всего покинет королевский клуб, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, у 32-летнего футболиста, в активе которого 38 выигранных трофеев за карьеру, сейчас есть 3 варианта: искать варианты трудоустройства в Европе, принять предложения из Саудовской Аравии или завершить карьеру.
Напомним, недавно Давид Алаба отметился автоголом в матче против «Реал Сосьедада», когда ворота «сливочных» защищал украинец Андрей Лунин.
В сезоне 2024/25 Давид Алаба провел 10 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» готов попрощаться с Давидом Алабой.
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