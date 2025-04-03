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  4. Звездный игрок Реала может завершить карьеру. Он подставил Лунина
Испания
03 апреля 2025, 14:03 |
2027
0

Звездный игрок Реала может завершить карьеру. Он подставил Лунина

Давид Алаба также имеет варианты по трудоустройству в других клубах.

03 апреля 2025, 14:03 |
2027
0
Звездный игрок Реала может завершить карьеру. Он подставил Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба летом вероятнее всего покинет королевский клуб, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, у 32-летнего футболиста, в активе которого 38 выигранных трофеев за карьеру, сейчас есть 3 варианта: искать варианты трудоустройства в Европе, принять предложения из Саудовской Аравии или завершить карьеру.

Напомним, недавно Давид Алаба отметился автоголом в матче против «Реал Сосьедада», когда ворота «сливочных» защищал украинец Андрей Лунин.

В сезоне 2024/25 Давид Алаба провел 10 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» готов попрощаться с Давидом Алабой.

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Давид Алаба Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги завершение карьеры чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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