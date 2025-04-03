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  4. ШАБЛИЙ: «Я бы не сравнивал Ваната с Шевченко, игроком мирового уровня»
Украина. Премьер лига
03 апреля 2025, 13:41 |
456
0

ШАБЛИЙ: «Я бы не сравнивал Ваната с Шевченко, игроком мирового уровня»

Футбольный агент поделился мнением о карьере форварда «Динамо»

03 апреля 2025, 13:41 |
456
0
ШАБЛИЙ: «Я бы не сравнивал Ваната с Шевченко, игроком мирового уровня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Известный украинский футбольный агент Вадим Шаблий оценил уровень игры форварда киевского «Динамо» Владислава Ваната, однако призвал не сравнивать игрока с Андреем Шевченко:

Flashscore: Киевское «Динамо» воспитало Андрея Шевченко, одного из лучших нападающих мирового футбола. Верите ли вы, что у 22-летнего Владислава Ваната из киевского «Динамо» есть потенциал повторить успех Шевченко? Его статистика впечатляет – 14 голов и 7 результативных передач в сезоне 2023/24. Какие индивидуальные качества способны потенциально приблизить его к уровню Шевченко?

Вадим Шаблий: «Да, вы совершенно правы. Владислав Ванат был лучшим бомбардиром прошлого сезона УПЛ, а сейчас он снова возглавляет рейтинг бомбардиров, забил 12 голов в 19 матчах (на момент интервью – прим). Я бы не сравнивал его с Андреем Шевченко, игроком мирового уровня, потому что каждый футболист уникален и талантлив по-своему, тем более что футбол очень изменился.

Иногда это тактический поединок, а иногда противостояние выдержки и скорости принятия решений. Во всяком случае, я считаю, что Владислав демонстрирует стабильную и качественную игру. У него хорошее тактическое мышление и понимание игры, и это помогает ему забивать многие голы в чемпионате. Высокая результативность в молодом возрасте хороший знак. Если он сохранит свой текущий темп прогресса, он имеет все шансы стать сильным и выдающимся нападающим».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Владислав Ванат Андрей Шевченко Вадим Шаблий
Николай Титюк Источник
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