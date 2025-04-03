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03 апреля 2025, 12:50 |
1022
0

Агент сообщил причину, из-за которой Бражко продлил контракт с Динамо

Вадим Шаблий рассказал о перспективах украинского полузащитника

03 апреля 2025, 12:50 |
1022
0
Агент сообщил причину, из-за которой Бражко продлил контракт с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Известный украинский футбольный агент Вадим Шаблий рассказал о возможном трансфере полузащитника Владимира Бражко, а также признался, почему игрок продлил контракт с киевским «Динамо»:

Flashscore: Недавно Владимира Бражко связывали с такими клубами, как «Бетис», «Жирона» и «Фейеноорд». Какие факторы могли бы повлиять на решение киевского «Динамо» отпустить его и какая лига, по вашему мнению, лучше всего соответствует его стилю?

Вадим Шаблий: «Бражко – универсальный игрок, который может приспосабливаться к разным стилям игры, поэтому он зарекомендовал бы себя во многих чемпионатах. Но он не просто важный игрок для «Динамо», он еще и воспитанник их академии, и сейчас он нужен команде, которая имеет амбиции стать чемпионом Украинской Премьер-лиги этого сезона».

«Именно поэтому контракт игрока с «Динамо» продлили до 2029 года. В то же время, я уверен, что интерес к Владимиру со стороны грандов европейского футбола будет высоким и в течение ближайшего летнего трансферного окна».

В текущем сезоне Бражко провел 25 матчей во всех турнирах, где забил три гола и отдал две результативные передачи.

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Динамо Киев Владимир Бражко Вадим Шаблий трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник
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