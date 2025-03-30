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  4. Шовковский объяснил, почему Бражко пропустил матч против Руха в УПЛ
Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 07:56 | Обновлено 30 марта 2025, 08:29
659
0

Шовковский объяснил, почему Бражко пропустил матч против Руха в УПЛ

Тренер был достаточно лаконичен

30 марта 2025, 07:56 | Обновлено 30 марта 2025, 08:29
659
0
Шовковский объяснил, почему Бражко пропустил матч против Руха в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Киевское «Динамо» убедительно обыграло львовский «Руха» (2:0) в матче 22 тура Украинской Премьер-лиги, но на пресс-конференции журналистов больше интересовал вопрос отсутствия Владимира Бражко. Главный тренер киевлян Александр Шовковский ответил.

«Ситуация Бражка? А почему мне давать характеристику Бражко? Владимир – игрок Динамо, который готовится к матчам и может играть. Я решил выпустить Михайленко. Считаете ли вы, что Михайленко провел плохой матч? У нас конкуренция, и у Бражко будут шансы играть в УПЛ и Кубке. У него был матч за сборную, все нормально», – сказал Шовковский.

В 2025 году Владимир Бражко достаточно мало играет за первую команду киевского «Динамо». Также главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров решил не вызвать игрока на матчи плей-офф Лиги наций против сборной Бельгии.

Ранее Александр Шовковский поделился эмоциями от матча против «Руха», где «Динамо» убедительно победило.

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Владимир Бражко Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Рух Львов Рух - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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