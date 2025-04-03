3 марта утром состоялся первый поединок 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ между клубами «Лос-Анджелес» и «Интер» Майами.

Несмотря на наличие Лионеля Месси и Луиса Суареса в составе, минимальную победу оформила команда «Лос-Анджелес» – 1:0.

Украинский футболист «Лос-Анджелес» Артем Смоляков, просидевший 90 минут на замене, после матча осуществил собственную давнюю мечту. Спортсмен сфотографировался со своим кумиром Лионелем Месси.

Интересно, что вторая игра состоится 10 апреля в 3 часа ночи по Киеву.

ФОТО. Мечты сбываются. Смоляков сфотографировался с Месси