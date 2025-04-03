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Major League Soccer
03 апреля 2025, 11:26 | Обновлено 03 апреля 2025, 11:32
511
1

ФОТО. Мечты сбываются. Смоляков сфотографировался с Месси

Украинец давно ждал этой возможности

03 апреля 2025, 11:26 | Обновлено 03 апреля 2025, 11:32
511
1
ФОТО. Мечты сбываются. Смоляков сфотографировался с Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Смоляков

3 марта утром состоялся первый поединок 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ между клубами «Лос-Анджелес» и «Интер» Майами.

Несмотря на наличие Лионеля Месси и Луиса Суареса в составе, минимальную победу оформила команда «Лос-Анджелес» – 1:0.

Украинский футболист «Лос-Анджелес» Артем Смоляков, просидевший 90 минут на замене, после матча осуществил собственную давнюю мечту. Спортсмен сфотографировался со своим кумиром Лионелем Месси.

Интересно, что вторая игра состоится 10 апреля в 3 часа ночи по Киеву.

ФОТО. Мечты сбываются. Смоляков сфотографировался с Месси

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Лос-Анджелес (MLS) Лионель Месси Интер Майами Лига чемпионов КОНКАКАФ Артем Смоляков фото
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Demid Romanchik
И кстати с его (Месси) охранником 
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