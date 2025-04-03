Остановили Месси и Ко. Лос-Анджелес без Смолякова одолел Интер Майами
Команда украинца успешно провела первый матч 1/4 финала КОНКАКАФ
Со 2 по 3 апреля были проведены первые матчи 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
В одном из поединков «Лос-Анджелес» на своем поле принимал «Интер Майами».
В стартовом составе гостей вышли легендарные Луис Суарес и Лионель Месси. С первых минут мог сыграть за хозяев украинец Артем Смоляков, однако тренер решил иначе.
Первая половина встречи показалась довольно напряженной, поскольку обеим командам удалось уберечь ворота целыми. После перерыва счет в матче открыли именно хозяева. Уже на 57-й минуте нападающий Натан Ордас точно пробил, выведя свою команду вперед.
Как ни старались Месси и Суарес, спасти поединок возрастным звездам не удалось. Матч завершился победой «Лос-Анджелес» со счетом 1:0, украинец Смоляков просидел все 90 минут на замене.
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/4 финала, 3 апреля
Первый матч
«Лос-Анджелес» (США) – «Интер Майами» (США) – 1:0
Голы: Ордаз, 57
Фотогалерея матча:
Видео матча:
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