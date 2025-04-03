Остановили Месси и Ко. Лос-Анджелес без Смолякова одолел Интер Майами

Со 2 по 3 апреля были проведены первые матчи 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

В одном из поединков «Лос-Анджелес» на своем поле принимал «Интер Майами».

В стартовом составе гостей вышли легендарные Луис Суарес и Лионель Месси. С первых минут мог сыграть за хозяев украинец Артем Смоляков, однако тренер решил иначе.

Первая половина встречи показалась довольно напряженной, поскольку обеим командам удалось уберечь ворота целыми. После перерыва счет в матче открыли именно хозяева. Уже на 57-й минуте нападающий Натан Ордас точно пробил, выведя свою команду вперед.

Как ни старались Месси и Суарес, спасти поединок возрастным звездам не удалось. Матч завершился победой «Лос-Анджелес» со счетом 1:0, украинец Смоляков просидел все 90 минут на замене.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/4 финала, 3 апреля

Первый матч

«Лос-Анджелес» (США) – «Интер Майами» (США) – 1:0

Голы: Ордаз, 57

Фотогалерея матча:

Видео матча: