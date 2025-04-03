Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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03 апреля 2025, 14:09 |
1150
6

«Будем надеяться». Президент ФИФА намерен вернуть россию в футбол

Джанни Инфантино сделал неожиданное заявление

03 апреля 2025, 14:09 |
1150
6
«Будем надеяться». Президент ФИФА намерен вернуть россию в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино сделал заявление о возвращении россии в мировой футбол – функционер надеется, что это случиться в ближайшее время:

«Сейчас продолжаются переговоры о наступлении мира в Украине. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы начнем новую страницу в мировом футболе и вернем россию в этот вид спорта. Такое решение будет иметь много преимуществ. Оно покажет, что война в Украине завершилась.

Мы должны делать все, что достичь этой цели. Футбол существует ради того, чтобы объединять людей, а не разделять их. Только используя соревнования и турниры мы сможем решить эти проблемы», – заявил Инфантино.

Ранее сообщалось, что президент ФИФА поддерживает идею увеличения участников чемпионата мира до 64.

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ФИФА Джанни Инфантино
Николай Титюк Источник: ФИФА
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Комментарии 6
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Istm
повія х...ловська
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+2
ViAn
Там все набагато складніше. Команди з окупованих територій грають у професійній футбол не під юрисдикцією України - порушення грубе законодавства УЄФА і ФІФА. Грали б в любителях - одна історія. Професійний футбол - зовсім інше.
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+1
fedd1979
А що не так? Завершиться війна - повернеться Росія. Не завершиться - не повернеться. Інакше й бути не може, хочемо ми того чи ні. 
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+1
Octopus
О каком завершении войны идет речь, если по данным разведки в районе Лимана копятся силы для очередного фаршброска к концу апреля? Не говоря уже про летнее наступление, на которое они опять собирают мясо. Трампа водят за нос с перемирием, это и слепому видно.
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0
easterly
Урод
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0
Український Крим
Грошики запахли) Пуйло не завершить війну, тому Інфантіно залишиться без премії на пенсію 
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0
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