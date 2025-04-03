«Будем надеяться». Президент ФИФА намерен вернуть россию в футбол
Джанни Инфантино сделал неожиданное заявление
Президент ФИФА Джанни Инфантино сделал заявление о возвращении россии в мировой футбол – функционер надеется, что это случиться в ближайшее время:
«Сейчас продолжаются переговоры о наступлении мира в Украине. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы начнем новую страницу в мировом футболе и вернем россию в этот вид спорта. Такое решение будет иметь много преимуществ. Оно покажет, что война в Украине завершилась.
Мы должны делать все, что достичь этой цели. Футбол существует ради того, чтобы объединять людей, а не разделять их. Только используя соревнования и турниры мы сможем решить эти проблемы», – заявил Инфантино.
Ранее сообщалось, что президент ФИФА поддерживает идею увеличения участников чемпионата мира до 64.
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