«Будем надеяться». Президент ФИФА намерен вернуть россию в футбол

Президент ФИФА Джанни Инфантино сделал заявление о возвращении россии в мировой футбол – функционер надеется, что это случиться в ближайшее время:

«Сейчас продолжаются переговоры о наступлении мира в Украине. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы начнем новую страницу в мировом футболе и вернем россию в этот вид спорта. Такое решение будет иметь много преимуществ. Оно покажет, что война в Украине завершилась.

Мы должны делать все, что достичь этой цели. Футбол существует ради того, чтобы объединять людей, а не разделять их. Только используя соревнования и турниры мы сможем решить эти проблемы», – заявил Инфантино.

Ранее сообщалось, что президент ФИФА поддерживает идею увеличения участников чемпионата мира до 64.